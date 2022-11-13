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阿里京東首不披露雙十一GMV 阿里首見按年沒增長 分析：公布季績時股價或受壓

標籤：經濟

【明報專訊】內地電商每年最重要的銷售活動「雙十一」昨日凌晨結束，今年電商宣傳遠較往年低調，未有如過往舉行大型晚會推動銷售氣氛，阿里巴巴（9988）和京東（9618）在結束後，也首次沒公布商品成交總額（GMV）實際數據。阿里巴巴僅透露GMV今年與去年持平，即為2009年舉辦「雙十一」以來首次沒按年增長，其美股ADR收市價折合報69.4港元，較港股低收1.98%。有分析指雙十一表現不佳終會在季績反映，至公布季績時股價或會面臨壓力。

明報記者 歐陽偉昉

阿里巴巴指出，今年面對宏觀環境挑戰及新冠疫情影響，自10月31日至11月11日的「雙十一」活動期間，GMV錄得與去年5403億元人民幣持平的表現。富瑞報告認為，GMV按年持平符合預期。京東表示，今年「雙十一」創紀錄，銷售增長超過行業平均；其美股ADR折合收報191.94港元，較港股低收0.29%。

京東：今年「雙十一」銷售增長超行業平均

內地近期持續出現新冠病毒感染個案，封控措施除影響居民消費意願，亦令物流受阻。今年首9個月，內地社會消費品零售總額按年增幅0.7%，雖然期內實物商品網上零售額按年增6.1%，但升幅遠較過去兩年同期的15%大為縮減。

內地《財經》雜誌引述電商業內人士稱，業界在決定是否公布GMV數據時，取決於自己銷售情况和對手的數據，今年GMV升幅不明顯，所以不公布實際數字，改而選擇部分表現較佳業務的增長率；業界人士又認為，電商已進入新發展階段，成熟平台發展質量不能從完整的GMV數字反映，因此改而公布還可發掘的增長空間。

分析：直播電商銷售增長高 因基數低

阿里與京東ADR上周五收市價，較港股略為低收，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指出，今年市場對「雙十一」淡靜已有預期，近日股價上升主要與大市一同反彈，所以周一下跌壓力不大。不過「雙十一」GMV將反映在第四季業績，也反映內地零售銷售相當不景氣，市場對電商股缺乏憧憬，至公布業績時也會遇到壓力。

除兩大龍頭外，以視頻平台抖音亦發布「雙十一」銷售數據，指其平台貨架電商日均銷量按年增長1.56倍，商品曝光量是上半年的1.6倍。快手（1024）指出，其電商短視頻訂單量按年增長超過5.15倍，買家數目按年增長超過40%，阿里巴巴披露，淘寶直播新主播預售引導成交按年增長6.84倍。至於直播和短視頻興起，會否對傳統電商有影響，阮子曦認為增長高只是因為基數低，實質數字上仍有大段距離。