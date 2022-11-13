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港交易平台Genesis Block籲客戶勿存入虛幣 未回應是否跟FTX有關 稱提款不受影響

標籤：經濟

【明報專訊】原為全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX，日前被爆財困而宣布申請破產，不但觸發小型「幣災」，市場憂慮港資交易平台亦受牽連。香港虛幣場外交易平台Genesis Block近日向客戶發通知，由於技術問題，建議客戶勿於平台存入虛幣，提款則不受影響。該行回應，財務狀况一切正常。

其後有自稱Genesis Block總監、署名為「Wincent」發出信息，稱「我們很好，只是一些技術問題。我們沒有財務問題，也可以100%向客戶付款。所以如任何人有我們的戶口也無須擔心。」Genesis Block創辦人兼總監洪嘉昊，向本報確認訊息由其發出，重申公司財務一切正常。但問及技術問題是否跟FTX有關，他沒有回應。

否認為FTX聘港員工 不評論交易資金是否來自Alameda

目前客戶不能從FTX提取資產，市場關注其他交易平台的流動性。據一名Genesis Block前交易員透露，公司所利用的交易資金，曾主要來自FTX同系的對冲基金Alameda Research；場外交易（OTC）的客戶資金亦有在FTX。該前交易員表示，Genesis Block以往會以該行名義，為FTX和Alameda聘請香港員工，3家公司亦曾共用Genesis Block的灣仔辦公室。不過，本報記者昨天到現址查看，門外只有Genesis Block的標誌。

承認「有少少資產」在FTX 風險可控

洪嘉昊回應時否認上述招募事宜，亦澄清沒有跟FTX和Alameda共用辦公室。他表示，Genesis Block跟FTX有業務上的來往，因為對方為市場龍頭之一，有交易實屬正常，並指其交易對手不止FTX。惟他沒有透露更多詳情，僅稱「有少少資產」於FTX，形容風險可控。對於Genesis Block的交易資金是否來自Alameda，洪嘉昊則不評論。

本報從創業公司資料庫Crunchbase、職場社交平台LinkedIn等資料發現，部分Genesis Block的員工「恰巧」轉職至FTX或Alameda，其中更有部門主管於Genesis Block及FTX的工作期有所重疊。洪嘉昊對此表示，不清楚員工在社交平台所列的工作經歷是否真確，但形容Genesis Block和FTX及Alameda關係友好，認為公司互相交流人才、同時給員工更多機會向外闖並無不妥。