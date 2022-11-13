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路透：FTX最少78億客戶資金不翼而飛

標籤：經濟

【明報專訊】深陷財困的虛擬貨幣交易所FTX上周五（11日）申請宣布破產保護後，市場先後發現有資金流出。路透社昨引述兩名FTX前高層指出，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（下稱SBF）（圖）將100億美元（約780億港元）的FTX客戶資金轉至同系對冲基金Alameda Research，但當中有最少10億美元（約78億港元）的FTX客戶資金不翼而飛。

創辦人否認秘密轉移

SBF回應路透查詢時，否認秘密轉移100億美元資金，表示因為內部混淆而產生誤解，未來將詳細描述解釋。當被問及資金消失時，SBF則以「？？？」回應。FTX和Alameda沒有回應查詢。

報道指出，SBF曾向公司監管和法律團隊負責人展示數份電子表格，寫明已將大約100億美元的客戶資金從FTX轉移到Alameda，也有列明借給Alameda的用途。惟消息人士指出，文件中約有17億美元資金未計列在Alameda資產，也沒有說明去向。另外，法務和財務部門及後發現，FTX系統中設有可讓SBF改變財務紀錄，而不需提醒包括外部審計員等人的後門，惟SBF向路透否認此事。

宣布破產後 FTX流出近52億元虛幣

FTX宣布破產後，現時資產已被公司註冊地的巴哈馬證監會凍結，惟分析公司Nansen昨午指出，數據顯示在最近24小時內有超過6.59億美元（約51.64億港元）的虛擬貨幣從FTX流出，引起市場質疑FTX遭黑客攻擊或內部人員捲款。Nansen指出，大量FTX資金流向多個上周才創建的錢包，目前尚未清楚誰在進行交易，但此時不應會有交易出現。

FTX美國總法律顧問Ryne Miller在Twitter上回應，目前正在調查錢包內的異常流向，因為未知是否有其他異動，所以未清楚實際情况。他在其後指，在申請破產保護後已啟動預防措施，將所有虛擬資產轉移至離線的冷錢包，他們將會加快流程，以減輕未經授權的交易所帶來的損失。