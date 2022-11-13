匯豐看淡美元走勢 料明年次季轉弱

據FedWatch工具顯示，市場預期下月聯儲局放緩加息幅度至0.5厘的機會率達80.6%，較一周前增22個百分點，對明年3月加息至5厘至5.25厘區間的機會率為27.4%，較一周前降17.9個百分點。

波士頓聯儲銀行行長Susan Collins上周五表示，雖然聯儲局仍要採取行動遏制住通脹，但在連續大幅加息後，緊縮過度風險已有所增加，或暗示會放緩加息幅度。

料人民幣明年第3季收復7算

美匯指數年初至今上升近13%，匯豐認為，美元已經升達頂峰，預期明年美元將會向下修正。聯儲局加快加息，令美元波動性上升，不過隨着加息周期將會完結，市場對聯儲局加息的恐懼縮減，將降低買入美元以避險的需求，減低美元估值過高的程度。另外，其他利好美元的因素，如經濟增長周期下行和弱風險偏好，應會在明年有所消退。

匯豐上調人民幣匯率預期，明年第一季由7.15升至7.05，第三季收復7算，預期由7.2上調至6.95，不過內地經濟疲弱，人行料在一段時間將利率保持低位，市場亦擔心新冠疫情影響持續等，認為人民幣將弱於其他非美貨幣。