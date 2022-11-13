moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

匯豐看淡美元走勢 料明年次季轉弱

標籤：經濟

【明報專訊】市場對美國聯儲局加息幅度預期降溫，美國10年期國債在上周五收報3.856厘，全周下跌7.37%，見一個月新低，美匯指數上周五收報106.42點，全周跌3.94%，為2020年3月以新冠疫情以來最大跌幅，亦見8月中以來低位。匯豐發表報告，看淡明年美元走勢，指未來數月美元波幅增加，並在明年第二季開始走弱。

據FedWatch工具顯示，市場預期下月聯儲局放緩加息幅度至0.5厘的機會率達80.6%，較一周前增22個百分點，對明年3月加息至5厘至5.25厘區間的機會率為27.4%，較一周前降17.9個百分點。

波士頓聯儲銀行行長Susan Collins上周五表示，雖然聯儲局仍要採取行動遏制住通脹，但在連續大幅加息後，緊縮過度風險已有所增加，或暗示會放緩加息幅度。

料人民幣明年第3季收復7算

美匯指數年初至今上升近13%，匯豐認為，美元已經升達頂峰，預期明年美元將會向下修正。聯儲局加快加息，令美元波動性上升，不過隨着加息周期將會完結，市場對聯儲局加息的恐懼縮減，將降低買入美元以避險的需求，減低美元估值過高的程度。另外，其他利好美元的因素，如經濟增長周期下行和弱風險偏好，應會在明年有所消退。

匯豐上調人民幣匯率預期，明年第一季由7.15升至7.05，第三季收復7算，預期由7.2上調至6.95，不過內地經濟疲弱，人行料在一段時間將利率保持低位，市場亦擔心新冠疫情影響持續等，認為人民幣將弱於其他非美貨幣。