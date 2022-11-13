愉田苑已補價2房447萬易手 實蝕近140萬

荔枝角美孚新邨一個優質戶以低市價易手，利嘉閣高級聯席董事郭永峰指出，單位為5期蘭秀道11號中層C室，實用564方呎，2房望園池景，亦鄰近港鐵站，屬屋苑優質戶，最新以成交價650萬元，實呎11,525元，較市價低約3%至5%。原業主2011年11月以440萬元購入，持貨11年，帳面獲利210萬元或48%。

連方I昨首輪售出7伙

一手市場方面，有多個新盤推售，本月首個登場的新盤為萬科香港旗下鄰近港鐵深水埗站和南昌站的醫局街連方I，樓花期長約20個月，昨早進行首輪銷售，共30伙，並售出7伙，佔可供發售的23%，其中2房單位已沽清。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，積極考慮加推2房單位。

發展商昨日傍晚上載最新銷售安排，將於16日（本周三）發售2伙2房單位，分別為9樓B室及11樓B室，實用面積同屬401方呎。

必嘉坊．迎匯超額認購逾3倍

另恒地（0012）擬於短期內開售的紅磡必嘉坊．迎匯，正接受買家認購，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，暫錄逾230票，較首批56伙，超額認購逾3倍。

會德豐旗下啟德MONACO ONE，昨日售出13個車位，套現逾3700萬元；另售出1伙，為2B座11樓C室，屬實用492方呎兩房戶，成交價1268.7萬元，實呎價25,787元，單日吸金近5000萬元。