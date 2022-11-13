歐電動車售價高 歐車廠市場份額被中國蠶食

目前純電動車的銷售增長，主要由較富裕的車主推動。若要維持增長趨勢，必須讓普羅大眾也有能力購買。汽車業界指出，若缺乏廉價的入門級電動車，歐洲車廠的市場份額可能會被蠶食。

T&E：中國製電動車市佔率料升至18%

根據汽車行業信息咨詢機構JATO Dynamics的數據，今年上半年，歐洲電動車的平均價格漲至近5.6萬歐元（約44.7萬港元），令歐洲電動車的價格，平均較燃油車價格高出27%。中國市場方面，今年上半年的電動車平均價格低於3.2萬歐元（約25.6萬港元），平均較燃油車價格低33%。

歐洲運輸與環境聯合會（The European Federation for Transport and Environment, T&E ）估計，今年上半年中國製造的純電動車，佔歐盟純電動車銷量5%，到2025年的市佔率可能提升至18%。

PwC：歐進口汽車將於2025年超出口

普華永道（PwC）的研究估計，到2025年，歐洲將進口80萬輛中國生產的汽車，當中大部分為電動車。PwC估計，歐洲從外國進口的汽車，將在2025年多於其出口的數量，屆時歐洲淨進口的汽車數量可能達到22.1萬輛。相比2015年，歐洲出口約170萬輛汽車。

汽車出口一直是歐洲重要的收入來源。隨着歐洲經濟環境轉弱，海外市場對歐洲汽車製造商愈益重要。德國寶馬（德：BMW）車廠的數據顯示，第三季淨利潤按年增長8.5%至28億歐元（約225億港元），而中國市場是其盈利增長的動力之一。

寶馬第三季在全球賣出587,744輛汽車，按年減少0.9%。這主要由於歐洲市場銷量按年大跌11%。相比下，美國市場銷量按年增長4%，而中國市場銷量按年增長5.7%。

總部設在德國的經濟研究所（Ifo Institute）本月初公布的調查指出，德國汽車製造商和供應商對歐洲經濟的信心急劇下跌。Ifo工業組織和新技術中心主管Oliver Falck指出，需求下滑、材料及生產成本上升，都使業界的盈利狀况惡化。

[企業地球村]