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外媒：FTX流動資產70億 負債逾700億

標籤：經濟

【明報專訊】深陷財困的虛擬貨幣交易所FTX申請破產，市場關注公司的實際財務情况。英國《金融時報》昨引述一份財務資料指出，FTX截至上周四（10日）、即宣布破產的前一天，其流動資產僅得9億美元（約70.2億港元），負債卻高達90億美元（約702億港元）。據報，FTX更在申請破產之前，早已對潛在投資者披露公司的財務漏洞，惟FTX拒絕置評。

逾50%流動資產屬Robinhood股票

負責該報道的金融時報記者Kadhim Shubber，其後在Twitter公開該份財務資料，發現FTX有逾50%的流動資產屬散戶交易平台Robinhood（美：HOOD）的股票，當天市值為4.7億美元；流動性較低的資產則有多隻虛幣，除了「自家發行」的FTX代幣（FTT），也有Serum（SRM）、Solana（SOL）、MaspToken（MASP）等，當時市值由330.49萬至21.87億美元不等。

對於FTX今次「財務黑洞」，《華爾街日報》昨引述消息人士指，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（下稱SBF）、首席技術官Gary Wang、工程總監Nishad Singh及同系對冲基金Alameda Research行政總裁Caroline Ellison等人，對FTX挪用客戶資金貸予Alameda知情。惟上述人士均沒有回應報道。

FTX崩盤前，SBF曾獲「幣圈」公認為最成功的傳奇。現年僅30歲的SBF畢業於美國麻省理工學院，雖然貴為全球第二大虛幣交易平台的創辦人，但原來4年前仍是「幣圈」新丁；亦因為FTX「愈做愈大」，SBF今年10月以225億美元身家，榮登《福布斯》美國400大富豪榜的第32名，成為全球30歲以下最富有的人（見表）。

SBF否認「走佬」 稱仍在巴哈馬

從FTX傳出財困至宣布破產，僅僅不足兩周時間，SBF便從天才少年一夜跌落神壇；亦隨FTX爆煲，市場一直關注SBF的下落。近日有網民在Twitter上指出，SBF已透過私人飛機，從巴哈馬飛往阿根廷，疑已「走佬」。SBF其後回應外電路透查詢時，以「Nope」否則此事，表示自己仍在巴哈馬。

區塊鏈媒體Cointelegraph昨日則引述消息稱，SBF及前述兩名FTX高層原計劃前往迪拜，惟不成功，目前正遭巴哈馬政府監視；而Caroline Ellison目前身處香港，計劃前往迪拜。