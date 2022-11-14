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花旗上季財富管理流入新資金倍增

標籤：經濟

【明報專訊】香港花旗銀行總經理江碧彤表示，經營環境仍然充滿挑戰，第三季收益按年表現平穩，存款按年上升7%，貸款按年上升5%。在波動的投資環境下，保險、股票等服務費仍然受壓，但受惠於加息環境，利息收入有正增長。她預料，高息環境將維持一段時間，樓市等整體的市場指標有壓力，但隨利率逐漸見頂，香港及內地的防疫措施放寬，經濟逐漸復蘇，對理財產品或經營環境「審慎地樂觀」。

第三季存款按年升7% 貸款升5%

在財富管理業務方面，江碧彤稱，今年首9個月資產淨值最少150萬元的花旗私人客戶及Citigold的客戶人數按年上升14%，第三季淨新資金較去年同期增長逾雙倍，按季更高於雙倍增長，主要由於客戶人數上升，以及在相關的交易活動增加。該行維持去年訂下的目標，以全球財富發展為核心，計劃於2025年將香港區財富管理業務的客戶數目增長至三倍，以及令管理資產規模 （AUM） 倍增。

客戶人數升 相關交易活動增加

在理財產品中，江碧彤稱，現時客人偏好投資級別的債券、與浮息掛鈎的結構性產品，以及私募基金等另類投資，客人主要選擇一些以穩健為主的股票基金，及一些波動較低的中短期美國國債及企業債券。她指，資產淨值較高的客群手持現金量較一般客群為少，資產比例約一半現金，一半為理財產品。

另外，花旗早前推出的手機理財銀行Citi Plus，截至9月客戶總人數按年增加四成，客戶平均結餘超過15萬元。當中除存款及定期外，客人亦較多使用信用卡及外幣交易服務。而該行信用卡新客戶人數亦按年上升18%，錄得反彈，本地零售銷售額按年上升2%，海外零售銷售額，包括海外簽帳及外國網站簽帳，按年上升13%。