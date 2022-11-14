瑞聯：美CPI放緩利好 仍需更多數據支持見頂

美住屋價升勢加劇

從美國上月CPI的細分項目分析，能源價格按月上升1.8%，9月則按月下跌2.1%；食品價格按月上升0.6%，升幅較9月的0.8%放緩；服務價格按月上升0.4%，較9月的0.8%放緩；住屋價格按月上升0.8%，略高於9月的0.7%；二手汽車、機票及醫療開支價格則延續近月下跌的趨勢。

瑞聯認為，雖然上月美國CPI數據屬正面，但很多細分項目的價格仍然波動，相信需要更多數據，例如所有CPI的細分項目均呈現下跌趨勢，才可說服聯儲局通脹已確定見頂。

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