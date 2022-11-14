景順趙耀庭：紅色海嘯未現 中美關係料不變

趙耀庭認為，是次美國國會中期選舉結果，其中一個最重要的啟示是，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）有望成為2024年共和黨總統候選人，原因包括：1）德桑蒂斯在選舉中表現十分出色；2）上屆總統特朗普（Donald Trump）所支持的候選人表現不佳。展望未來，共和黨似乎會從「特朗普主義」向德桑蒂斯靠攏。

從亞太區角度來看，趙耀庭分析，共和黨在是次美國國會中期選舉並未奪取絕對的優勢，加上特朗普再次入主白宮的前景黯淡，降低了中美緊張局勢及相關政策升級的可能性，這意味着中美關係有望保持在當前水平，而現時所有目光都將聚焦料於本周中國國家主席習近平與美國總統拜登的會面。

選民聚焦墮胎 民主黨不致大敗

是次美國國會中期選舉結果尚未明朗，共和黨似乎有望取得眾議院控制權，但優勢將遠遠小於預期，而趙耀庭認為，這或許並無壞處，因為這可鼓勵兩黨緊密合作，作出更多讓步，減少出現嚴重政治和財政僵局的機率；至於參議院選情仍呈現膠着狀態，他估計，可能要等到12月份喬治亞州選舉結果公布後才能得知哪個黨派控制參議院。

至於民主黨何以在是次美國國會中期選舉未有如某些人所預期般大敗，趙耀庭引述投票後民調結果顯示，墮胎及政治極端主義等問題於選民的投票決策中發揮了重大作用。

總統選舉周期第三年 股市例旺

儘管市場上周在密切關注是次選舉，但趙耀庭認為，值得注意的是，長遠而言，其對市場的影響幾乎微不足道：「事實上，總統選舉周期的第三年歷來最利好股市表現，而這與行政及立法部門的組成無關。所以，投資者毋須過於擔憂選舉結果」。

趙耀庭強調，投資者應該擔憂的是通脹，雖然美國上周四公布CPI低於預期，刺激股市大幅反彈，但他提醒，往前望的話，要重點關注密歇根大學及紐約聯儲銀行的調查報告，以觀察長期通脹預期是否沿着正確的方向發展。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]