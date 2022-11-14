ING：美國債上限成焦點 美元料轉弱

削弱美國資產吸引力

ING在上周發表報告，分析是次美國國會中期選舉結果，認為有三大重點：1）共和黨很可能奪回眾議院控制權、2）民主共和兩黨在參議院上的競爭比預期激烈，民主黨可能可以保住參議院控制權；3）選民整體上對共和黨的支持遜預期。

在《Money Monday》第371期封面故事，ING認為，假如美國民主黨在是次國會中期選舉未能保住眾議院控制權，只能保住參議院控制權，這會對總統拜登施政帶來障礙，而白宮與國會的緊張關係，至少要到兩年後、即2024年總統選舉後才能改善，期內料難有重大法案可以通過；故此ING估計，總統拜登在未來兩年的焦點將會由內政改為國際事務，例如貿易事項，認為此舉對美元屬溫和正面。ING當時亦指出，拜登於去年1月上任總統後，對中國的貿易政策已未如預期般寬鬆，而且白宮近日對中國在半導體行業的限制亦升溫，可能是為2024年爭取連任前，向中國採取更強硬的政策做好準備。

ING最新觀點是，明年料由共和黨控制的眾議院，可能會在白宮申請提高國債上限時提出一系列要求，例如要求收緊財政政策，亦可能會開展一系列調查；就前者而言，ING相信美國國債上限的問題在明年下半年便可能會成為全球投資者的焦點，令美元轉弱，亦削弱美國資產的吸引力。

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