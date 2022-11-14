moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

力勤強攻鎳鈷化合物 推高盈利 調整業務結構 助毛利率攀升

【明報專訊】從事鎳產銷貿易業務的力勤資源上周已通過上市聆訊，有機會短期內開展招股活動。集團業務覆蓋鎳全產業鏈，去年下半年增持印尼HPL項目成附屬公司，令集團業務結構大幅轉變，鎳生產，尤其鎳鈷化合物生產「由零到有」，令集團收入、毛利率大幅攀升，今年上半年盈利更按年急升14倍。

撰文：旻晞

市場消息指力勤資源是次來港擬集資最多78億元，聯席保薦人為中金及招銀國際。集資所得主要用於HPAL項目三期及RKEF項目二期開發，亦預留部分資金用於向寧德時代合營的新能源科技股份額外注資。

去年鎳礦貿易量國內第一

鎳是銀白色金屬，有良好的延展性、磁性、耐腐蝕性、最大用途用於製造不銹鋼，亦有用於電鍍、電動車電池等。而成立於2009年的力勤資源，一直主力從事鎳產品貿易為主，按去年鎳產品貿易計算，集團屬全球排名第一；以鎳礦貿易量計，集團去年則排行中國第一，屬行內龍頭企業。截至去年為止，鎳產品貿易佔集團收入比仍維持於七成以上。

鎳產品貿易三大產品包括紅土鎳礦、鎳鐵及鎳鈷化合物。以往集團主要集中於前兩者。

2020年雖受印尼出口禁令影響，但至2021年基本已恢復增長；而鎳鈷化合物主要從聯營公司HPL項目購買，及至去年集團增持HPL項目令其成附屬公司，故相關收入併入了鎳生產業務當中。

2017年起力勤將業務延伸至鎳產品生產，透過收購江蘇工廠進入鎳鐵生產領域；亦於印尼投資RKEF項目，20條鎳鐵生產線仍在建設中，估計今後3年陸續投產，總年設計產能達28萬金屬噸鎳鐵，產能大增14.5倍，而相關產品主要應用於不銹鋼製造行業。至2019年力勤亦開始涉足於鎳產品生產設備及製造板塊。

增持印尼HPAL項目 收入飈升

更重要的是去年集團業務結構發生巨大轉變，主要源於去年11月集團增持印尼HPAL項目持股，由原來的36.9%增加至60%，令HPL項目帳目全面併入集團業績，加上HPAL項目一期投產，令鎳鈷化合物生產收入佔總收入比例，由去年全年的7.3%，急增至今年上半年的39.7%。目前HPL項目，總年設計產能為3.7萬金屬噸鎳鈷化合物（包括4500金屬噸鈷），其餘4條鎳鈷化合物生產線預計將於今年12月至明年底陸續投產，總年設計產能為8.3萬金屬噸鎳鈷化合物（包括9750金屬噸鈷）。

鎳鈷化合物主要應用於電池製造。資料顯示，高鎳三元電池成動力電池趨勢，而鎳鈷化合物正是製造高鎳三元電池的關鍵元素，每年需求保持中高位數增長。故集團下游客戶結構亦由以往單一集中於不銹鋼行業，演變至今年上半年，新能源汽車行業佔相關收入的43%。

從業績看，集團去年11月增持HPAL項目後，其帳目全面併表為集團盈收亦帶來巨變。尤其是鎳鈷化合物業務毛利率高達60.6%（今年上半年數據），遠高於集團傳統的鎳產品貿易業務（10.3%）、鎳鐵生產業務（12.4%）及設備製造及銷售業務（17.1%）毛利率，帶動了集團毛利率由去年全年僅約8.6%，大幅攀升至今年上半年的30.9%。在收入及毛利率大幅調升下，今年上半年盈利亦理所當然飈升逾14倍。

逾八成收入來自中國

按市場劃分，目前逾八成收入來自中國，但亦已於韓國、印尼及馬來西亞等市場錄得收益。展望今年，得益於鎳鈷化合品業務的首個全年入帳，全年盈利要翻一番沒有難度，而內地新能源汽車市場增長仍保持較快增速，對力勤明年業績亦應有所保障。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]