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兩科企巨頭季績本周放榜 騰訊收入恐跌 阿里料多賺兩倍

標籤：經濟

【明報專訊】重磅藍籌股騰訊（0700）及阿里將先後於周三（16日）及周四（17日）公布季績。其中，市場繼續關注騰訊收入表現。美資大行摩根士丹利預計，騰訊的網絡廣告和金融科技及企業服務收入將會逐步復蘇，但受累於遊戲收入表現放緩，料整體收入將會按年下跌3%；至於阿里收入增長仍較緩慢，但受惠於成本優化及低比較基數下，盈利增長有較佳表現（見表）。

明報記者 蔡穎霖 鄺海盈

摩根士丹利認為，由於內地監管改革、宏觀經濟及疫情的不確定性，持續影響騰訊上半年的核心業務。該行表示，有見騰訊已經不斷減低成本以穩定盈利表現，故收入增長拐點將成為公司下一個股價催化劑。倘收入增長轉正，將會提升市場對公司今年下半年至明年增長軌跡的信心。摩根士丹利維持騰訊「增持」評級，目標價350元。

大摩續籲增持騰訊 目標價350

中金公司則表示，雖然騰訊業務的短期能見度下降，但具有增長前景，認為公司為旗下社交網絡平台尋找合適業務的策略仍然有效。該行將維持對騰訊2022年的收入和經調整淨利潤預測，但因應內地疫情復燃及經濟下滑所帶來的潛在負面影響，將明年全年收入預測下調2%至6056億元（人民幣，下同），但考慮到節省成本措施有效，調整後淨利潤則維持不變。

中信里昂最新報告預計，騰訊上季收入和淨利潤將會回穩，料期內收入按年微跌0.3%至1419億元。其中，由於缺乏新重磅遊戲推出，加上海外市場疫後常態化，網絡遊戲收入按年料跌2.9%；廣告收入更料按年下跌10.8%。隨騰訊今季及明年陸續推出新遊戲，該行認為，騰訊今年第四季的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）將按年增長約20%。

另外，阿里巴巴（9988）將於本周四公布截至9月底三個月業績，據彭博綜合市場預測，料阿里第二季營收2092.44億元，按年增4.26%；EBITDA 374.97億元，按年增7.63%；毛利率35.35%，按年持平；純利197.67億元，按年大增2.68倍。

招商證券預計，阿里次季收入仍然受壓，但在新業務中成本優化，有望有動利潤增長。在宏觀環境下，部分地區疫情反覆，料季內商品成交總額（GMV）仍為負增長，不過，隨內地物流逐漸恢復，平台商家恢復正常供貨，預計GMV負增長有所收窄，並於明年回復正增長。

阿里GMV明年有望回復正增長

德銀則認為，阿里短期內仍受宏觀不確定性影響，料營收只增3%，但新業務調整有助大幅改善利潤率，經調整稅前盈利或按年增長16%。次季物流能力有所改善，料阿里本地服務及菜鳥收入分別增13%及9%，而本季受惠雙11或可改善GMV。大和資本則指，市場競爭和美國晶片禁令對阿里業務造成影響，短期內雖對阿里雲的影響有限，惟但國內晶片製造遇瓶頸時可能會阻礙長期發展。