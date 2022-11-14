NEX新作與MIRROR共舞

歌曲包須額外購買

據介紹，「Starri 星動旋律」目前洽得Lady Gaga、五月天、鄭欣宜等各地熱門歌手作品的版權，不過玩家需要額外購買歌曲包。以香港男團MIRROR的歌曲包為例，當中包括4首遊戲音樂，價錢為58元。

NEX Team專注以擴增實境（AR）及人工智能（AI）開發遊戲應用程式，被問及會否考慮發展以虛擬實境（VR）和AR為核心關鍵技術的元宇宙，NEX Team聯合創辦人宋安來認為，公司希望將虛擬的遊戲體驗與現實結合，並驅使玩家用自己的身體與遊戲即時互動，暫無意發展元宇宙市場。

暫無意發展元宇宙市場

宋安來表示，NEX Team的總部位於美國加州聖荷西，並在香港設有區域總部。目前為止，NEX Team在美國和香港共有50名員工，其中香港的員工數目按年增加50%至25人。對於開設新辦公室的部署，宋安來笑言公司的員工分散世界各地，包括台灣、加拿大等，若有一個地區能聚集到一定數量的員工，才會考慮。

市場近年不斷討論人才外流的問題，宋安來相信重點不在於人才的所在地，而是員工有機會跟自己理念相同的人組成團隊，並為他們找到或創造合適的環境來發揮自己的擅長的領域，盡可能讓他們有自我實現的機會，便有效凝聚員工向心力和忠誠度。