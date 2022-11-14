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星展進軍元宇宙 伙The Sandbox「買地」攻可持續發展

【明報專訊】星展香港宣布與虛擬遊戲世界平台The Sandbox合作，購入其元宇宙中的一塊3×3的虛擬土地，建立「DBS BetterWorld」，以可持續發展為主題，提供元宇宙體驗。星展香港董事總經理兼香港及中國內地科技及營運總監夏艾芬（Alfian Sharifuddin）表示，元宇宙提供更多可行性，在虛擬世界中可為員工提供訓練，亦可提升客戶體驗。當日後政府對虛擬資產的監管推出後，他相信元宇宙可簡化交易服務，如透過星展元宇宙平台無縫購入虛擬資產。

元宇宙從兩方面簡化服務流程

夏艾芬提出，元宇宙可以兩種模式為金融行業簡化服務流程。第一種為將元宇宙融入至現有銀行商業模式。例如銀行分行虛擬化，或將作業流程複製至虛擬世界。銀行可透過元宇宙的功能複製銀行體驗，促進客戶及員工的交流，同時推廣品牌。第二種是金融服務融入元宇宙本身，假設有用家需要在元宇宙A以一座虛擬城堡為元宇宙B內的虛擬化身作抵押，當中可嵌入式金融服務創造商機，讓元宇宙及真實世界互通。

隨着港府於本月初發表更多關於虛擬資產的發展方向，夏艾芬稱香港已準備好成為全球Web3.0中心。他認為，香港擁有成熟活躍的資本市場，The Sandbox母企Animoca Brands總部設於香港，並已完成逾8億美元融資，而新加坡與香港同是發展Web3.0的潛力城市，不少推出的技術方案同樣適用於兩地，有互補作用。