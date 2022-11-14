研發經費數百萬 兩家企業贊助

其次，在水冷配件中，水一直處於液態，並沒有靠蒸發來吸走更多熱量。而NAMI的浸沒式液體冷卻方案有一種沸點70度的冷卻液，利用汽化來吸走更多熱量。冷卻液變成氣態之後，會順着管道上升流走，然後在裝置外被風扇冷卻，變回液態，再流回浸沒式裝置內循環使用。

冷卻液不會流失 可用多年

理論上，這些冷卻液不會流失，可以使用多年。但考慮到安全問題，萬一裝置出現裂縫，汽化了的冷卻液會泄漏到室內空氣中，被人體吸入或接觸，所以這些冷卻液必須是無毒的。因此，綜合來說，研發浸沒式液體冷卻方案的難度要高很多。

NAMI高級技術經理郭志豪（圖）表示，浸沒式液體冷卻方案的累積研發經費達數百萬元，其中小部分由兩家企業贊助，但知識產權屬NAMI所有。現時，兩家贊助商都有意從NAMI取得授權，其中一家散熱材料生產商可能會生產不導電冷卻液；另一家製造風冷設備的公司，可能會生產整部浸沒式液體冷卻裝置。另外，有一家電動車鋰電池生產商和NAMI初步接觸。

[新經濟新天地]