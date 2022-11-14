moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

鄺翠玲：投放年金百萬 達到提早退休

【明報專訊】讀者Wendy來信：

Wendy（55歲）的子女已完成學業並已踏入職場，生活穩定。她和丈夫（55歲）的工作都是65歲便退休，但她近期有提早退休的想法，一來家庭經濟擔子不重，樓按只餘兩年供滿（每月約12,000元），希望爭取時間好好陪伴及照顧年邁雙親（已80歲）。

筆者回覆：

現時Wendy的強積金結餘為80萬元，若現時立即辭職，那麼60歲時（最早能申請提早退休而申索強積金）估計可滾存至約100萬元。至於丈夫，現時約有100萬元強積金結餘，65歲退休時估計滾存至約200萬元。

現時Wendy及丈夫的流動資產分別為250萬元及350萬元。二人每月總盈餘約3萬元，但如Wendy退下職場，變成每月「虧損」5500元，明顯是進入「食老本」年代！雖然他們擁有的資產不少，始終是入不敷支，也要想辦法改善。

丈夫很支持Wendy先退下來，亦不介意提早食老本，但Wendy希望先檢視退休策劃的影響才作最後決定，畢竟她這個年紀，若情况不似預期，隔一段時間才重投職場，議價能力是較吃虧的。

以他們目前生活質素來看，若二人每月總退休支出約27,000元（已沒有供樓、暫不計算供養父母支出）計算，由65歲退下至90歲壽命，總退休金共需約920萬元；若Wendy現在退休，在55歲至65歲時的額外開支（自己6000元支出及5000元供養父母）需要約150萬元；以現時資產、強積金計算，920萬元退休金應不難達到，但Wendy所需要的150萬元就是主要考慮，而且那920萬元退休金是沒包括供養父母費用的，若父母是超長壽的，也會變成她幸福的負擔！

筆者建議先投放100萬元至年金戶口，第二年開始由戶口提取6萬元，以支付供養父母的費用，並由Wendy 65歲開始每年提取5萬元，直至終老（雖說現時資產少了100萬元，但看看這年金計劃的效能──在65歲時已提取了9次共54萬元，戶口餘額仍有70萬元，已封了蝕本門，若Wendy 65歲時父母仍在，這每年5萬元年金已能減輕供養父母的擔子了）。

樓按供滿後 盈餘可投放短線儲蓄計劃

丈夫在未來10年只需額外支付Wendy的6000元生活費，變成每月500元的虧損情况，擔子大大減低，而且一起生活，消費也較靈活，有些消費甚或可減省；兩年後樓按供滿後，每月多了12,000元的盈餘，在65歲退休前料可再累積約100萬元：這部分可選擇一些短線儲蓄方案，目標是跑贏定期存款息率。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]