鄺翠玲：投放年金百萬 達到提早退休

Wendy（55歲）的子女已完成學業並已踏入職場，生活穩定。她和丈夫（55歲）的工作都是65歲便退休，但她近期有提早退休的想法，一來家庭經濟擔子不重，樓按只餘兩年供滿（每月約12,000元），希望爭取時間好好陪伴及照顧年邁雙親（已80歲）。

筆者回覆：

現時Wendy的強積金結餘為80萬元，若現時立即辭職，那麼60歲時（最早能申請提早退休而申索強積金）估計可滾存至約100萬元。至於丈夫，現時約有100萬元強積金結餘，65歲退休時估計滾存至約200萬元。

現時Wendy及丈夫的流動資產分別為250萬元及350萬元。二人每月總盈餘約3萬元，但如Wendy退下職場，變成每月「虧損」5500元，明顯是進入「食老本」年代！雖然他們擁有的資產不少，始終是入不敷支，也要想辦法改善。

丈夫很支持Wendy先退下來，亦不介意提早食老本，但Wendy希望先檢視退休策劃的影響才作最後決定，畢竟她這個年紀，若情况不似預期，隔一段時間才重投職場，議價能力是較吃虧的。

以他們目前生活質素來看，若二人每月總退休支出約27,000元（已沒有供樓、暫不計算供養父母支出）計算，由65歲退下至90歲壽命，總退休金共需約920萬元；若Wendy現在退休，在55歲至65歲時的額外開支（自己6000元支出及5000元供養父母）需要約150萬元；以現時資產、強積金計算，920萬元退休金應不難達到，但Wendy所需要的150萬元就是主要考慮，而且那920萬元退休金是沒包括供養父母費用的，若父母是超長壽的，也會變成她幸福的負擔！

筆者建議先投放100萬元至年金戶口，第二年開始由戶口提取6萬元，以支付供養父母的費用，並由Wendy 65歲開始每年提取5萬元，直至終老（雖說現時資產少了100萬元，但看看這年金計劃的效能──在65歲時已提取了9次共54萬元，戶口餘額仍有70萬元，已封了蝕本門，若Wendy 65歲時父母仍在，這每年5萬元年金已能減輕供養父母的擔子了）。

樓按供滿後 盈餘可投放短線儲蓄計劃

丈夫在未來10年只需額外支付Wendy的6000元生活費，變成每月500元的虧損情况，擔子大大減低，而且一起生活，消費也較靈活，有些消費甚或可減省；兩年後樓按供滿後，每月多了12,000元的盈餘，在65歲退休前料可再累積約100萬元：這部分可選擇一些短線儲蓄方案，目標是跑贏定期存款息率。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]