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何啟聰：股價倘破300元 港交所購25169

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股上周五顯著抽升，恒指跟隨外圍高開逾千點，重上萬七點關口，午後曾急升近1,300點，收市維持逾1,200點的升幅。美通脹數據回落，投資者預期加息步伐或減慢，加上內地縮減入境隔離日數，市場憧憬或會逐步放鬆防疫封控，短線觀望突破17,500點的機會，萬七點關口或有待重建支持。

港股急彈，大市成交跟隨回升，港交所（0388）周五曾急升逾12%，高見287.8元的逾1個月高位，收市升逾11%。港交所破位，資金追貨。300元關口或是判斷港交所能否繼續回勇的關鍵，若成功突破，好友或可加注追貨，看好或可考慮港交認購證25169，行使價320.2元，2023年3月到期，實際槓桿約6.7倍。若始終受制於該水平，或可考慮在股價貼近但未能升穿300元之際，反手作淡倉部署，看淡或可留意港交認沽證26434，行使價252.68元，2023年4月到期，實際槓桿約5.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]