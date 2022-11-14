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摩根大通亞洲：憧憬周三季績 騰訊購25256

【明報專訊】本周市場將聚焦科技股業績，當中騰訊（0700）及阿里（9988）分別於周三及周四放榜。據彭博綜合市場預測，料騰訊第三季經調整盈利按年或錄得4%跌幅，惟與首季及次季跌幅比較，盈利跌勢已有所放緩。如投資者希望於業績前部署，看好可注意騰訊購（25256），行使價320.2元，實際槓桿8.2倍，2023年2月10日到期。如看淡可參考騰訊沽（27786），行使價185.7元，實際槓桿4倍，明年6月底到期。

至於阿里方面，據彭博綜合市場估計，阿里第二財季收入按年或錄4%升幅，經調整盈利則按年或錄低單位數下跌。分析料阿里季度EBTIDA利潤率有望3年來首次回升，主要是外賣平台及國際電商業務虧損收窄帶動。看好可留意阿里購（25260），行使價92.05元，實際槓桿4倍，明年6月到期。看淡可注意阿里沽（28002），行使價60.13元，實際槓桿3倍，明年4月到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]