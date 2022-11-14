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陳永傑：由大幅加息變停止 有難度

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯儲局一如市場所料，於本月初連續第四次加息0.75厘，聯邦基金利率範圍加至3.75厘至4厘。聯儲局主席鮑威爾指出，將會最快下次或再下一次會議放緩加息步伐，未到停止加息。導致美股等投資市場先急升後大跌，之後才因通脹率回來再升，市場不宜太大憧憬！

聯儲局如市場所料加息0.75厘，議息聲明暗示可能會放慢加息步伐，其後美股三大指數做好，鮑威爾表示，現時考慮暫停加息為時過早，道指轉跌，以及上周五才再回升。

聯儲局連續4次大力加息0.75厘，猶如狂飈的汽車，假如要煞停，必須有緩衝時間，不可能立即原地停車。但市場期望是狂飈汽車即停，這是不可能的。收慢加息步伐應由加0.75厘縮減至0.5厘，然後0.25厘以至停止加息。

鮑威爾表示，通脹仍遠高於目標，近期通脹數據高於預期，堅決要致力降低有關水平。持續加息適當，使到利率水平達到足夠的限制性。政策全面效果需要時間反映，尤其是對通脹方面，但認同金融狀况已經明顯收緊，樓市活動減弱。

鮑威爾指出，某個時候放慢加息速度是合適的，利率需要加到多高，比放慢加息步伐更重要，亦否認政策過度緊縮。

最快下次或再下一次會議放緩加息步伐，今次會議有討論放緩加息，但暫時未有任何決定。

鮑稱最終利率水平或高於預期，並指出利率水平存在重大不確定性，通脹下降非放緩加息步伐的條件。他認為，歷史紀錄強烈警告不要過早放鬆政策，將保持政策路徑直至工作完成，盡一切努力實現目標，指出現在考慮暫停加息還為時過早。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]