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廖偉強：新盤薄利多銷成回暖關鍵

標籤：廖偉強

【明報專訊】香港在這幾年，經歷了反修例社會運動、新冠疫情，到接連加息、股市急挫等，當中還有中美角力，以及俄烏戰爭，經濟嚴重受損，不同行業都現倒閉潮，地產業也未必可以倖免。

事實上，樓價由上年的高位回落至今已接近兩成（已計及筆者集團指數的滯後），而且未似有止跌迹象。地產代理業的瘦身行動亦陸續展開，縮減成本是當務之急。地產代理公司的主要成本，不外就是廣告、人工和租金。當中，廣告費用佔營運的成本相對較少，亦是最容易減省的部分；但削減與否，其實關乎經營上的學問。減少廣告看似是最簡單快捷的方法，但沒有了有效的宣傳，吸納客源難上加難；而且，就算全面削廣告，對節省成本的幫助亦不太大！

如果要大幅削減人工，亦會遇到類似的難題。地產代理是「以人為本」的行業，沒有足夠的「兵力」，就沒有足夠的生意。貿然大幅減人手，對改善營運同樣無補於事。所以，只能優化人手，將業績處於底層、生產力欠奉的人減去。至於地產代理公司的最大成本，始終是舖位租金，但要即時減省並不容易，因為有租約及租期限制，而且在執行上亦進退兩難。如果市况沒有改善，這種兩難局面恐怕要維持一段長時間。

上月市民大眾與地產業界都期望《施政報告》會對經濟及樓市有提振作用，但事與願違。來到11月，發展商已明確知道，要樓盤有銷路，價錢及付款辦法都必須具吸引力，迎合目前狀况。筆者相信，在各大發展商願意薄利多銷的策略下，樓市氣氛絕對有機會轉趨熱鬧，市况亦可望稍為回暖。畢竟不少香港人仍有置業能力，而新香港人也同樣有置業能力，問題在於如何喚起他們入市意欲！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]