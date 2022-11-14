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馬泰陽：息口快見頂 入市良機

標籤：馬泰陽

【明報專訊】日前美國公布10月份的消費價格指數（CPI），按年升7.7%，較9月回落0.5%個百分點，連續4個月的升幅收窄，並降至今年1月以來最低水平。有關數據低於市場預期，有部分投資者憧憬美國通脹見頂，刺激美股上升，有利促進經濟活動，帶動港股強力反彈，恒指周五單日飈升逾千點。隨着美國消費價格指數升幅收窄，有市場人士預期美國聯儲局將放慢加息步伐，預期12月加息半厘的機率由不足六成增至逾八成，調低加息幅度預測。

美國於今年已加息6次，累加3.75厘，因港美息差逐漸擴大，根據金管局數字顯示，今年本港銀行體系結餘持續減少，最新已跌穿千億元關口，預期將進一步跌至960.98億元，為自2020年6月以來近2年半的新低。近月多家本港銀行已相繼上調新造按揭息率，現時大型銀行P按計劃實際息率調高至3.125厘水平，以平衡貸款資金成本。雖然現時實際息率已突破3厘以上水平，但對比2000年代平均息率約3.8厘，以及1990年代平均息率近10厘，現時按息仍屬超低息水平，本港的加息步伐循序漸進，利率只是步向正常化，仍屬健康水平，不足以對整體樓市構成打擊。

今年本港樓市下跌已成定局，受累經濟及息口壓力，相信二手樓價跌勢料持續，料全年樓價至少跌一成。雖然美國聯邦儲備局未完全停止加息，不過暗示將會放緩加息幅度，意味美加息周期快明年見頂，本港銀行加息壓力相信會隨之減少，預期明年樓價有望觸底反彈。股市是樓市先行指標，筆者認為，有意入市市民不妨把握機會，因現時二手市場不乏時光倒流價，對新買家而言，樓價調整一成已足以抵消加息成本及供樓壓力。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]