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大摩料中國明年GDP增5%

【明報專訊】投行大摩發表報告表示，預計中國明年經濟增長將加快，預計今年實際本地生產總值（GDP）按年升3.2％，至明年可加快至增長5％。受惠防疫政策放寬和房地產政策趨向穩定帶動，當中防疫放寬進度的執行力度為關建影響因素。另外明年私人消費將引領經濟復蘇，料由今年僅升1.7％，增長至明年升7％。

大摩假設中國明年第二季起全面「重新對外開放」，透過加快疫苗接種和擴大疫情防控醫療能力等方針推動對外開放，而實行有關政策至少需時3至6個月。大摩認為，今年上半年內地經濟一直處於困境，環比增長放緩，隨着放寬政策持續推動，明年下半年經濟增長將加速。經濟復蘇將由私人消費領導，特別是服務業和房地產投資逐步穩定，到2024年實際本地生產總值增長可保持升4.4％的可觀水平，部分原因受明年上半年基數低所影響。

經濟復蘇將由私人消費帶領

大摩又預計，通脹將在明年下半年回升，料反映通脹的消費物價指數（CPI）明年上半年僅微升0.6％，下半年按年升1％，推動明年全年表現維持在升2.1％的良性水平。2024年消費物價指數按年升1.7％，以實現更廣泛的增長復蘇。該行稱，貨幣政策將保持寬鬆，預計人行明年維持利率和存款準備率不變，市場利率或隨增長復蘇而上升，各種貸款工具活躍，以支持製造業和可再生能源投資。

大摩表示在熊市下，料疫情清零措施將延長至明年，非線性溢出的風險會促使基礎設施資本支出增加，房地產寬鬆政策將擴規模，以刺激一線城市需求和發展商廣泛流動。若在牛市的情况下，清零措施在今年底取消， 類似TARP的不良資產救助計劃將在明年上半年推動房地產資本支出複蘇，以帶動明年經濟增長更強勁，反彈至升6％。