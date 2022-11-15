新火科技：1.4億虛幣存FTX 料無法提取

財務恐受重大不利影響

新火科技表示，倘事件未能解決，集團的財務表現會受到重大不利影響，將會跟核數師討論該事件對集團財務狀况的影響。此外，新火科技跟控股股東兼非執行董事李林達成協議，李林將向集團提供最多1400萬美元（約1.09億港元）的額外無抵押融資，以支付該事件所產生的客戶資產負債。受消息拖累，新火科技收市報3.52元，跌14.4%。

另原承諾作FTX「白武士」的幣安創辦人趙長鵬於Twitter表示，公司正成立一個行業復蘇基金，協助處理出現流動性危機的項目。目前，「波場TRON」創始人孫宇晨、火幣全球及虛幣交易所Poloniex表態參與。

FTX爆煲後，公司註冊所在地巴哈馬發聲明指，當地警察正跟巴哈馬證券交易委員會合作，調查FTX破產是否發生任何不當行為。另新加坡金融管理局（MAS）表示，FTX.com沒有在新加坡運營，亦沒有在新加坡獲得牌照或豁免。