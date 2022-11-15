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名創優品上季利潤4.2億 增近1.3倍

【明報專訊】名創優品（9896）根據美國證監會規則，公布截至2022年9月30日止三個月的未經審計業績，期內經調整淨利潤為4.17億元（人民幣，下同），按年增長1.27倍，每股盈利0.34元。集團表示，純利增長主因是海外門店數目和收入增長。

海外市場收入增48%帶動

集團截至2022年9月30日收入27.7億元，按年增長4.5%，主要是海外市場的收入按年增長47.6%，部分抵消來自中國收入按年減少8.8%的影響。當中來自海外市場的收入為9.2億元人民幣，佔總收入33.2%，增幅主因是平均店面數量按年增加9.7%，以及在海外市場開設的每間名創優品店舖的平均收入按年增加34.6%。

據文件顯示，集團合共有5296家名創優品門店，年增425家，位於中國和海外的門店數目分別是3269和2027家。集團創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，面對國內疫情的短期不利因素，專注於推進全球化、加強產品實力和擴闊門店網絡，加上海外業務持續恢復的帶動，故純利增幅超出預期。

此外，集團毛利為9.9億元，按年增長35.7%，其首席財務官兼執行副總裁張賽音表示，9月份季度毛利率達到35.7%，創下集團的歷史新高。他預期未來持續升級品牌，配合控制成本、預算和資本分配，可讓財務表現持續穩定。