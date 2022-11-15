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獲濠賭牌公司傳共需投資千億

標籤：經濟

【明報專訊】澳門特首賀一誠將於今天公布施政報告前夕，據澳門廣播電視葡文台日前報道指，澳門博彩經營批給公開競投委員會（下稱賭牌競委會）已於上周五與競投公司開會，並透露在新牌照所屬10年期限內，業界要投資約1000億澳門元。據稱，當中金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）攤佔份額最大，各需承擔200億澳門元。另受惠於澳門計劃調整入境政策，由原先的「7+3」變為「5+3」，消息一度刺激濠賭股股價做好，但是之後略為回軟。

據澳門多份傳媒報道指，賭牌競委會已與7家競投者的討論已進入最後階段，當中涉及投資約1000億澳門元，當中除金沙及銀娛佔比最多，其他賭牌公司會各佔150億澳門元，不到200億澳門元。

金沙銀娛各承擔200億

承批公司除要加大非博彩元素、吸引內地及外國旅客、支持大型賽車等盛事，亦或需於澳門建立新景點。據稱投標結果將於月內公布，對於澳門特首的施政報告會否透露多些新的競標情况，市場普遍呈觀望。

不過，隨着澳門醞釀推動入境政策轉為「5+3」，刺激投資者憧憬當地進一步放寬旅遊限制，消息觸發濠賭股股價普遍造好。當中以永利澳門（1128）升幅最大，全日升4.4%，至於傳出承擔較大投資的金沙及銀娛，股價分別無升跌及跌0.3%。

此外，在柬埔寨首都金邊經營綜合渡假村的金界（3918），公布最新的2024年到期債券收購要約結果，原定收購最高1.2億美元，當中只有本金額6954.5萬美元債券持有人交貨，結算價為915美元，結算後尚有逾4.72億美元未到期債券繼續流通。