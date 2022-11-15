耶倫晤易綱 商討通脹經濟形勢

習拜會面前夕

人幣兩個月新高

美國財政部表示，耶倫與易綱會面將商討全球通脹及經濟等問題，但無意對中國疫防控及房地產提建議。在岸人民幣連升5日，收市報7.0695，升278點子（1元等於1萬點子）。離岸人民幣亦連升3日，高見7.0196，升724點子，創逾一個月高位。截至昨晚10時，報7.0656，升265點子。

匯豐發表報告指出，雖然人民幣兌美元今年已大幅貶值約10%，但中國的貿易順差金額仍然龐大，人民幣兌其他一籃子貨幣（CFETS）仍然處於高位。人民幣反彈主要受中國經濟影響，惟其前景仍然不明朗，升幅將會受限。雖然市場料中國將繼續放寬防疫政策，以及穩定內房市場，但有關政策只會以漸進速度發生，亦難以預測準確時間。匯豐預計，人民幣兌美元將在明年慢慢升值，明年第四季升至約6.9，即較現水平微升約2.2%，上升速度較歐元和日圓等主要貨幣都較緩慢。