大摩料美明年末季通脹僅1.9% 受惠能源價回落 預測美利率下季見頂

不過，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）警告，雖然聯儲局會考慮放慢加息，但距離加息終點仍然遙遠。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚回升至4.4厘。美國10年期國債孳息率則由3.85厘左右升至3.9厘。道指午夜前微升，納指則跌0.6%。中國新冠感染人數上升，加上油組（OPEC）下調原油需求預測，國際油價午夜前跌約0.8%。

明年底料開始減息

高盛預期，由於供應鏈限制紓緩，加上工資增長放慢等，美國明年通脹將「顯著」回落。高盛預計，聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，將由目前按年升5.1%，回落至明年底的2.9%升幅，預示聯儲局毋須激進加息。

聯儲局官員也釋出放慢加息的信號。聯儲局理事沃勒表示，美國通脹出現回落的迹象，聯儲局可能在12月會議考慮放慢加息，不過他強調這不應被視為聯儲局「軟化」加息立場，呼籲市場人士不應着眼於每次會議的加息幅度，而是關注利率的終極水平。他預告距離加息的終點「仍然遙遠」，不會在未來一、兩次會議後停止加息。沃勒指出，美國10月的通脹數據是「好消息」，但這僅是一次的數據，必須還有更多數據配合，顯示通脹持續放緩，才能開始考慮煞停加息，這意味利率仍將繼續上調，並在一段時間內維持高位，直至看到通脹接近聯儲局的目標。

摩根士丹利的報告指出，通脹增長將會放慢，源於全球需求可能趨於疲軟、供應鏈持續改善，以及庫存似乎增加，令降價銷售的壓力增加等。大摩預期，美國今年GDP增長1.9%，明年升幅可能收窄至0.5%。大摩預計，聯儲局在12月加息半厘後，將在1月加息四分之一厘，而聯邦基金利率區間將於明年首季升至介乎4.5至4.75厘觸頂，然後在明年12月會議開始減息四分之一厘。

IMF警告全球經濟前景黯淡

國際貨幣基金組織（IMF）警告，由於20國集團（G20）的採購經理指數（PMI）持續惡化，全球經濟前景較上月的預測黯淡，疲軟的經濟指標，反映未來將面臨更多挑戰。IMF預期，很多國家可能需要繼續收緊財政和貨幣政策，以遏抑通脹，並應對債務的脆弱性，預計多個G20經濟體未來數月將進一步收緊政策，這將對經濟活動構成壓力，當中以房地產尤甚。

IMF在10月將明年全球經濟增長預測，由7月時預計的2.9％下調至2.7%，並預計經濟增速放緩至2%以下的概率為25％。

（綜合報道）

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