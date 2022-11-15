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英國失歐股市值一哥地位 遭法國爬頭

【明報專訊】市場對英國經濟增長的擔憂，令英國資產價格受壓，加上中國放寬防疫限制，提振了主導法國股市的奢侈品集團股價，令英國倫敦失去歐洲市值最大股票市場的地位，被法國巴黎取而代之。根據彭博匯編的數據，按美元計算，以巴黎為主要上市地點的企業總市值超越倫敦。

專注於英國本土市場的英國企業今年以來股價大跌，反觀法國的奢侈品巨頭LVMH（法：MC）、Gucci母企開雲（Kering）（法：KER）等，受中國放寬防疫措施的前景提振而股價上揚。一項追蹤10家歐洲奢侈品企業股價的Stoxx指數，在上周四至上周五漲了8%，是2020年3月以來最大的兩日升幅。LVMH市值約3600億美元，是歐洲市值最大的公司。

英股市值跌至2.821萬億美元

此外，匯率波動也利好法國股市。英國前首相卓慧思9月公布沒有財政支持的大幅減稅措施，令英國金融市場動盪。在卓慧思上任3周內，英國股市及債市市值一度合共蒸發約5000億美元。英鎊兌美元更一度跌至1985年以來最低水平。

市場預計，相比其他國家，能源價格高企對英國消費者的影響更大。普遍採用彈性利率的按揭抵押貸款，也令英國家庭面臨較大的利息負擔。市場憂慮到英國家庭消費力轉弱，令英國中型股股價大跌。高盛早前的分析指出，追蹤中型股的富時250指數，與MSCI已開發市場指數相比折讓30%，幅度是2000年代初科網時代以來最大。

自英國於2016年舉行脫歐公投後，英國與法國股市的市值差距，由大約1.5萬億美元左右持續收窄。根據彭博社的數據，英國股市目前總市值約2.821萬億美元，法國約2.823萬億美元。

（彭博社）

[國際金融]