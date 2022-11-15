蔡明都：都市化科技推進可持續發展目標

2015年9月25日聯合國大會決議「變革我們的世界：2030年可持續發展議程」，宣布17個可持續發展目標及169個具體目標，對那些對人類和地球至關重要的領域採取急切的行動。五大領域包括：人類、地球、繁榮、和平、伙伴關係。以10年時間把三個綱領（ESG）、六大投資原則進化為169個具體目標，機構投資者、大型跨國企業、國家政府、中小企業、學校以及個人也可盡能力去改善日常流程達至可持續發展的目標。

對人類和地球影響最關鍵的，莫過於城市鄉鎮的發展過程。據統計顯示，世界上現有約55%的人口是居住在城市地區，而預計到2050年這個數字將增加至68%。現有的都市化系統必須要適應不斷增長的人口，以維持和提供一個健康、智能和綠色的環境，從而導致對所有相關技術不斷增長的需求，以及造就了更多新興市場商機的出現。所以都市化科技的崛起，是因為城市地區的管治者，對能致力改善廣泛的城市環境，以達至更具可持續性、更加靈活有韌性、更有效率技術的熱熾期待及追求。

建構房地產科技為軸心計劃 冀達四贏局面

從這個思路出發，我們建構了以房地產科技為軸心主題的計劃，向本地的發展商、政府部門、初創投資及孵化機構尋求合作，最終策劃了「全球房地產科技挑戰項目」（ParticleX Proptech Global Challenge）。經過連續5次招募，超過230家由早期至後期的房地產科技公司參與。能成功與發展商及建築商配對的科技公司，其產品或方案相信比較有潛質，亦會符合我們創投基金的投資條件，所以整個項目的設計基本上是四贏的局面，即是：房地產科技公司找到企業客戶（一贏）、房地產企業客戶找到合適的節流或開源的方案（二贏）、孵化機構有可能找到海外的初創房地產科技公司來香港進駐發展業務招聘人才（三贏）、最後我們及其他一起共同投資的基金能找到有市場潛力的房地產科技公司（四贏）。

然而一般人對城市化所產生的影響都集中在自然資源、碳排放、碳中和、能源等環境保育議題。但我認為城市的急速發展有機會產生多元矛盾的局面。例如：一方面要發展經濟但又要顧及資源分配、商業機會有可能產生投機性經濟令社會階級出現不公平待遇，過分澎漲而引致民生物資價格上揚，而勞動人口的技術範疇與經濟結構的配合往往要長遠的規劃。要充分拆解複雜的問題，我們必須透過多角度協作的手段機制來達到可持續發展的目標。憑藉過往策劃「全球房地產科技挑戰項目」的經驗，我們今次嘗試擴大科技應用的範圍，由房地產「住屋」的議題擴展至「食物與健康」、「出行交通」、「文化潮流教育」，而「基建能源設施」、「循環經濟」更是城市發展必需要的基本結構。我們的框架設計是以基建能源為核心，中間是衣食住行四大生活必需，並藉循環回收經濟圈包圍實現可持續發展的動力（見圖）。

未來數年是極具挑戰的時代，但又往往充滿創新的機遇。團結一致建立國際協作是我們科創界要繼續努力的使命。

亞洲金融科技師學會

[蔡明都 金科育律]