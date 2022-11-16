港股低位彈逾兩成 進技術牛市 習拜會利好 恒指再升723點企穩萬八

明報記者 陳偉燊

雖然中國公布經濟數據顯示，拉動經濟的「三頭馬車」，意指投資、消費及出口的推動力均見不足，但是投資者仍當壞消息如好消息般炒作，並預期寬鬆政策陸續有來，支持大市上升。除了內房股繼續有買盤支持，例如龍湖（0960）續升1.6%之外，焦點的藍籌科網股再度發力，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）更齊升逾一成，分別升10.5%及11.1%。全日合計，港股昨日成交額再破2000億元，高達2050億元。

連續兩日成交額破2000億

經港股通南下的「北水」重見淨流入，但是涉資僅約2.55億元。在升市下，期指日間由前晚高水轉炒低水19點，到昨晚香港時間10時10分，緊跟歐美外圍做好，再現高水64點，高見18,407點。不過，高水幅度明顯不及周一升市時動輒過百點。

氣氛好轉 輪流炒落後股

翻查資料顯示，港股在6月8日高見22,014點之後，便告反覆向下，到10月底低見14,687點。當時不少大藍籌股尋底，龍頭科網股如騰訊更於10月31日插破200元大關，低見199元，以昨日收市價288元計，累積升幅高達44.7%，遠遠跑贏大市。阿里巴巴同一期間升幅不及騰訊，但是過去兩星期升幅也高達30.8%。

在此之前領跑的內房股，升幅更為厲害，以碧桂園（2007）為例，早前股價以大陽燭大幅抽高，到昨日雖然以近18%大折讓配股（另見文），股價亦僅微跌1.8%，並以3.2元報收，相比10月31日低位1.01元而言，短短兩周的升幅高達2.2倍。在股市氣氛轉好之際，市場明顯出現輪流追落後炒賣的局面。

第一上海首席策略師葉尚志表示，市場近期由情緒主導，港股此前由7月至10月期間，累計下跌逾7200點，原先極為看淡，在消化源源不絕的利淡消息，如今轉為看好，才從低位反彈近4000點，推動大市重返18,000點以上，表現尚算正常。

葉尚志：難收復兩萬點

不過，葉尚志續稱，經濟本質其實並無太大變化，假如未見明顯好轉，較難收復兩萬點大關。