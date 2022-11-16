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股神首披露建倉 台積電升近8% 涉資約41億美元 昨晚ADR早段飈13％

標籤：經濟

【明報專訊】股神巴菲特（Warren Buffett）披露首次大手買入逾6000萬股台積電（美：TSM）ADR股份，估計斥資約41億美元，是在科技領域中罕見的一次重大投資，與早前連續減持內地電動車股龍頭比亞迪（1211）形成強烈對比。消息刺激台積電單日大升近8%，收報480元新台幣，市值重回12.44萬億元新台幣，約4000億美元。台積電ADR昨晚初段大升13％，報82美元。

明報記者 鄺海盈

台積電急漲帶領台灣股市走高，推升台股全日上漲2.6%，在亞洲區內股市中升幅僅次港股升4.1%。台積電單一股份已貢獻台股升勢近八成，習拜會後台海緊張局勢降温，亦為台股帶來支持作用。

佔台股昨日升勢近八成

巴菲特旗下的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）向美國證券交易委員會（SEC）披露，截至9月30日的季度，巴郡持有約6010萬股台積電ADR，價值41.2億美元，為首度進場建倉台積電。市場估計，台積電或會成為巴郡的第十大核心持股，與蘋果（美：AAPL）、可口可樂（美：KO）等並列。台積電回應指，樂見並歡迎所有有意投資並長期持有台積電股票的投資人。

台積電今年股價曾跌22%

「重磅股」台積電在台灣加權股價指數中佔比達27%，台股昨日收報14,546點，上升371點，台積電貢獻293點升幅，佔台股升勢近八成。值得留意的是，巴郡在7至9月中購入台積電ADR，市場估計巴菲特耗資41億美元雖以當時ADR價格計算，但台積電股價近幾月的價格波動，今年股價曾跌約22%，並從低位370元反彈逾百元。

巴菲特一向鮮有入股科技行業，他曾指出無法理解科技業運作，又認為科技公司披露的展望不夠務實，今次大手買入逾6000萬股則令巴郡持股近1.3%台積電。而巴菲特自今年8月底起已先後四度披露減持比亞迪，累計減持4252萬股，以期間平均價約209元計，估計套現近89億港元，最新持股量降至16.62%。

另外，台積電上季亦獲其他機構投資者大手增持，包括Sanders Capital、精品資管、富達投資以及加拿大皇家銀行等。

上季機構投資者大手增持台積電

當中除巴郡外，以精品資管增持最多，增逾1600萬股，而Sanders Capital的持股數量則僅次巴郡，持約4300萬股，現時市值約31億美元。