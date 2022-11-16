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會財局：有核數師違規 轉調查部跟進

標籤：經濟

【明報專訊】會財局的2022年中期查察完成20個公眾利益實體（即上市公司及上市集體投資計劃）核數師查察，該局查察部主管賴翠碧表示，重點查察過去未接受查察的類別B和類別C（中、小型）事務所，發現重大缺失並感到不滿意；更有核數師違反《專業會計師職業道德守則》獨立性規則，同時為上市公司的子公司處理財務報告，現已轉交調查部跟進。

中期完成20查察 重點中小行

賴翠碧續稱，重大缺失包括缺乏足夠專業懷疑態度，過度依賴管理層的陳述而缺乏充分的質疑；未充分評價管理層對收入確認及預期信用損失的會計準則應用；以及未充分對日記帳分錄和其他調整進行測試。

事實上，會財局早前關注上市核數師在業績期前一個月辭職，賴翠碧認為核數師在上市公司公布業績前一個月才接任，要確保和預留時間向前任交接、了解業務狀况。是次也查察5家類別B和7家類別C事務所的質素控制，發現他們在接受委任前，未充分評估事務所在接任後的能力、時間，以及辭任核數師識別的未解決審計事項和帶來影響。

會財局主席黃天祐補充，將考慮查察業績公布前一個月才接任的核數師審計個案，因擔憂未必有充分時間完成審計。他續稱，外圍市况持續波動尤其是利息趨升，影響到公司借貸成本、可持續經營能力及資產公允值等，從而有機會增加管理層和核數師分歧。

黃預計，2023年核數師在處理財務報告時會較具挑戰性，並將會持續關注風險。他建議上市公司管理層、上市公司的審計委員會和核數師三方面，須增加溝通和進行理性互動，避免財務報告素質的倒退。

是次查察涵蓋的事務所類別A、B及C，是根據每年分別完成超過100項、10至100項，以及至少一項但少於10項公眾利益實體的審計工作。此外，會財局同期發布2022年監督報告，在去年提出的8項建議中4項已被解決，餘下4項建議也按商定計劃取得良好進展。