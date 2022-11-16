moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

大摩料長和或回購46億元股份

標籤：經濟

【明報專訊】摩根士丹利發表報告預告，長和（0001）完成出售英國鐵塔資產後，將套現23億歐元及換取西班牙鐵塔公司Cellnex 4.8%股權，料長和會重啟回購股份計劃，估計規模或達46億元。

相當於售英鐵塔回籠資金25%

大摩指出，46億元相當於長和用出售英國鐵塔資產回籠資金的25%，去回購約2.5%股本，以抵消出售資產後每股盈利的攤薄效應。大摩亦預期長和另會將餘下資金的大部分用於減債，料可將淨負債率由今年上半年度的20.5%，壓低至17.5%。基於上半年度長和總值2840億元的債務中，定息及浮息債的比例各佔67%及33%，若然息率上浮300點子即3厘，利息開支會增加26億元，因此料主要償還浮息債務。長和昨日收報44.15元，升4.1%。

和黃醫藥戰略更新 冀加快盈利

另外，長和持股34.87%的和黃醫藥（0013）公布戰略更新，旨在加快盈利之路。公司將專注最有可能推動近期價值的藥物，並擬將有助治療直腸癌的呋喹替尼（fruquintinib）進行全球註冊。另某些早期研究不會再被優先考慮用於內部開發，某些其他專案會考慮外部商業機會。集團亦將尋求潛在合作伙伴，將其藥物在中國境外商業化，將會交代簡化組織、重新部署關鍵人才等計劃。

按聯交所資料披露，和黃醫藥基金股東美國資本集團，11月11日在場內以平均價15.592元減持484.6萬股或0.56%，套現約7555.88萬元。計及今次減持，資本集團自 10月下旬以來已連續4次減持和黃醫藥，持股量由8.04%降至最新披露4.71%，由於已低於申報門檻，因此日後若再減持亦毋須申報。