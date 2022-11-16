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日本上季GDP 意外收縮1.2%

【明報專訊】日圓貶值令日本經濟復蘇動力受挫，第三季GDP出乎意料萎縮。剔除物價變動因素後的實際GDP，按季收縮0.3%；換算成年率萎縮1.2%，與經濟師預期的1.2%升幅大相逕庭。這是去年第三季以來，日本GDP再次錄得負增長。由於日圓貶值，進口額升幅遠超出口，拖低整體GDP，而個人消費也受物價上漲等影響而增長放慢。

日圓貶值 進口升幅遠超出口

日圓兌美元今年迄今貶值約兩成。日本政府自9月以來多次入市支撐日圓。受日圓疲軟影響，日本第三季進口額按季增5.2%，增幅遠高於1.9%的出口額。出口額減去進口額「外需」項目，把日本第三季GDP按季抹去0.7個百分點。

環球通脹及歐美加息，導致海外市場經濟增長放慢，為日本前景帶來不利因素。標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的分析指出，當日圓急速貶值，令企業面臨進口成本上漲的打擊，加上海外經濟放緩，令它們不能輕易將成本轉嫁給海外客戶。

雖然日本政府解除了對新冠防疫的限制，惟疫情仍然持續。第三季個人消費按季僅增0.3%，較次季的1.2%升幅顯著收窄。包括個人消費及設備投資等在內的「內需」項目，為日本第三季GDP的按季變幅貢獻0.4個百分點。

日本內閣官房長官松野博一昨表示，家庭收支及企業的經營環境比較嚴峻，強調將爭取盡早通過價值29.1萬億日圓（約1.6萬億港元）的2022年度第二次補充預算案，為綜合經濟對策提供支援。市場期望，包括旅遊補貼等刺激措施能提振個人支出。大和證券預計，家庭支出將強勁復蘇，日本第四季GDP按季折合成年率可增長4.4%。

（綜合報道）

[國際金融]