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美上月PPI升幅放緩至8% 逾一年最低

【明報專訊】美國消費物價指數（CPI）逐漸回落之際，昨公布的美國10月生產者物價指數（PPI）按年升8%，連續4個月放緩，增幅是去年7月以來最低。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標，反映通脹可望繼續回落。數據公布前，聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard） 預告聯儲局可能「很快」放慢加息，暗示12月加息幅度可能下調至半厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚回落至4.3厘，而美國10年期國債孳息率曾跌穿3.8厘。美股3大指數早段向上，道指午夜前升逾300點，標普500指數升1.6%，而納指升超過2.5%。

沃爾瑪業績佳 上調前景預測

傳出將大規模裁員的亞馬遜（美：AMZN），午夜前股價升3%。《紐約時報》引述知情人士稱，亞馬遜最早於本周開始裁員1萬人，主要集中在設備、零售及人力資源部門，將會是亞馬遜歷來最大規模的裁員。蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克則表示，在招聘方面將非常審慎，其股價午夜前升3%。

通脹高位徘徊之際，部分零售股表現強勁。美國零售業巨頭沃爾瑪（美：WMT）在截至10月底的第三財季，收入按年增長近9%至1528.1億美元，調整後每股盈利1.5美元，無論收入及盈利均勝於預期。隨着銷售額增加，且庫存積壓問題緩和，沃爾瑪上調前景預測，並宣布新的價值200億美元股票回購計劃，其股價早段升7%。

（綜合報道）

[國際金融]