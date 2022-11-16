moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

徐風：巴郡投資科技股只選行業龍頭

【明報專訊】大型投資基金向美國證監會（SEC）提交的季度持倉報告（13F），往往成為其他投資者及散戶跟風及「抄功課」的重點關注目標。其中，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway, BRK）最受市場矚目，被點名的股票，短線上往往有可觀的升幅。

例如今次巴郡提交的報告，顯示在第三季度中，首次買入台積電（TSM）美國預託證券（ADR）股票，持有約1.39%股權，價值高達41.2億美元，成為巴郡第十大美股持股。消息公布後，刺激台積電美股巿後大升接近一成。

台積電成巴郡十大持股 股價即飈一成

值得留意的是，過去聲稱不懂科技發展，並於甲骨文（ORCL）及IBM（IBM）等吃虧不少的巴菲特，一直少沾手科技股，甚至連盈利及派息穩定、受價值投資者歡迎的電訊股，僅持有少量。即使巴郡2016年開始買入蘋果（AAPL）股票，市場相信，巴菲特認為智能手機已屬於消費品多於科技產品，引起他的興趣而入股，因此，巴郡與科投股仍然保持距離。

不過，過去兩年巴郡已多次入手科網股，打破其「科技盲」的批評。2021年協助雲端數據儲存及服務公司 Snowflake （SNOW）上市，並取得約0.35%的股權，其後巴郡都有買入科網股的手影，包括買入被微軟（MSFT）收購的電子遊戲公司動視暴雪（AVTI），以及出售電腦及打影機的惠普（HPQ）。如果計算蘋果及最近公布的台積電，巴郡的美股資產組合中已有4家科網公司，佔其49家有沾手的上市公司近一成，以資產計更佔總投資組合的46%！

近年積極入手科網股 資產計佔總組合近半

當然，巴郡資產組合中科網股資產佔比大幅上升，與蘋果股價過去幾年持續上升，而傳統金融及消費品板塊升幅不及蘋果有密切關係，但巴郡不斷增加科網股的投資比例，也是不爭的事實。筆者不認為已年屆92，但仍使用傳統功能手機、不懂用E-mail的巴菲特會突然「開竅」，懂得科網世界的運作及估值，加上新加入投資組合的上市科網公司，持股市值介乎10億美元至40億美元之間，相對巴郡股票投資組合接近3000億美元的市值，僅佔約0.3%至1%的比例，有理由相信是由他的接班人Todd Combs及Ted Weschler「打骰」決定。

兩名接班人的影響力愈來愈大，巴郡傳統的「價值投資型」操作方式也開始改變。除了增加科網股的投資，也開始「向世界出發」，尋找更高潛在回報的機會，例如投資有「印度支付寶」之稱的Paytm，以及巴西支付公司StoneCo等。在可見將來，巴郡若搖身一變，成為科網股的「股壇金手指」，筆者並不感到意外。

「價值投資型」操作方式改變

接班人影響力增

然而，即使巴郡投資風格開始轉變，納入更多科網概念作其投資組合的美元素，不過巴郡不變的地方，就是對行業龍頭公司的偏愛。例如蘋果在智能手機行業賺錢能力第一，動視暴雪有大量著名遊戲作品及用戶，台積電是全球最大及最先進的邏輯晶片生產商。

巴郡不選擇台積電的競爭對手三星，也沒有用其金句「別人恐懼我貪婪」為由，收購股價沉底、估值更低的英特爾（INTC）。筆者認為，巴郡對台積電的技術持續穩定進步極具信心，甚至有機會運用其蘋果最大股東的身分，以了解蘋果及台積電的長期關係，相信未來能夠持續跑贏競爭對手，所以能夠無視近期晶片行業受環球經濟衰退威脅，以及消耗庫存等不利因素影響，上季開始選擇台積電，並逐步買入。

[徐風 隨風投資]