徐風：巴郡投資科技股只選行業龍頭

例如今次巴郡提交的報告，顯示在第三季度中，首次買入台積電（TSM）美國預託證券（ADR）股票，持有約1.39%股權，價值高達41.2億美元，成為巴郡第十大美股持股。消息公布後，刺激台積電美股巿後大升接近一成。

台積電成巴郡十大持股 股價即飈一成

值得留意的是，過去聲稱不懂科技發展，並於甲骨文（ORCL）及IBM（IBM）等吃虧不少的巴菲特，一直少沾手科技股，甚至連盈利及派息穩定、受價值投資者歡迎的電訊股，僅持有少量。即使巴郡2016年開始買入蘋果（AAPL）股票，市場相信，巴菲特認為智能手機已屬於消費品多於科技產品，引起他的興趣而入股，因此，巴郡與科投股仍然保持距離。

不過，過去兩年巴郡已多次入手科網股，打破其「科技盲」的批評。2021年協助雲端數據儲存及服務公司 Snowflake （SNOW）上市，並取得約0.35%的股權，其後巴郡都有買入科網股的手影，包括買入被微軟（MSFT）收購的電子遊戲公司動視暴雪（AVTI），以及出售電腦及打影機的惠普（HPQ）。如果計算蘋果及最近公布的台積電，巴郡的美股資產組合中已有4家科網公司，佔其49家有沾手的上市公司近一成，以資產計更佔總投資組合的46%！

近年積極入手科網股 資產計佔總組合近半

當然，巴郡資產組合中科網股資產佔比大幅上升，與蘋果股價過去幾年持續上升，而傳統金融及消費品板塊升幅不及蘋果有密切關係，但巴郡不斷增加科網股的投資比例，也是不爭的事實。筆者不認為已年屆92，但仍使用傳統功能手機、不懂用E-mail的巴菲特會突然「開竅」，懂得科網世界的運作及估值，加上新加入投資組合的上市科網公司，持股市值介乎10億美元至40億美元之間，相對巴郡股票投資組合接近3000億美元的市值，僅佔約0.3%至1%的比例，有理由相信是由他的接班人Todd Combs及Ted Weschler「打骰」決定。

兩名接班人的影響力愈來愈大，巴郡傳統的「價值投資型」操作方式也開始改變。除了增加科網股的投資，也開始「向世界出發」，尋找更高潛在回報的機會，例如投資有「印度支付寶」之稱的Paytm，以及巴西支付公司StoneCo等。在可見將來，巴郡若搖身一變，成為科網股的「股壇金手指」，筆者並不感到意外。

「價值投資型」操作方式改變

接班人影響力增

然而，即使巴郡投資風格開始轉變，納入更多科網概念作其投資組合的美元素，不過巴郡不變的地方，就是對行業龍頭公司的偏愛。例如蘋果在智能手機行業賺錢能力第一，動視暴雪有大量著名遊戲作品及用戶，台積電是全球最大及最先進的邏輯晶片生產商。

巴郡不選擇台積電的競爭對手三星，也沒有用其金句「別人恐懼我貪婪」為由，收購股價沉底、估值更低的英特爾（INTC）。筆者認為，巴郡對台積電的技術持續穩定進步極具信心，甚至有機會運用其蘋果最大股東的身分，以了解蘋果及台積電的長期關係，相信未來能夠持續跑贏競爭對手，所以能夠無視近期晶片行業受環球經濟衰退威脅，以及消耗庫存等不利因素影響，上季開始選擇台積電，並逐步買入。

[徐風 隨風投資]