劉敬華：安本：新富族撐起中國消費

國家統計局昨公布的10月份社會消費品零售總額按年跌0.5%，同時內地主要電商未有如往年般就「雙11」報喜，引發投資者對內地消費市場前景的憂慮。姚鴻耀指出，「雙11」為全球最大的在線購物活動，可以此作為內地消費者支出和整體消費市場健康狀况的參考，但要留意今年「雙11」是其中一個最大電子商務平台沒有超級主持人來主持直播活動的第一年，預計這會對銷售產生一些影響。

二三線城市增長快

成消費新引擎

細看國統局數據，10月份內地商品零售類別的消費品零售額按年仍錄得0.5%升幅。姚鴻耀表示，目前內地零售額增長仍遠低於疫前水平，現有的防疫政策和房地產市場疲弱，依然會對內地消費構成壓力，消費支出短期前景雖疲弱，但仍看好消費領域的長期結構性增長，基於旨在使國家經濟現代化的政府措施，應可提高大眾的消費能力，尤其是在二三線城市，這些城市內快速擴張的消費階層正在創建多個具有快速增長潛力的市場。

現時在三線城市生活的人口逾3.3億人，接近美國總人口，這些城市的工資暫仍落後於北京和上海，但正在上漲，而小城市的租金和房價較低，消費者騰出來的現金可用於購買時尚品牌、奢侈品和高檔化妝品等。這些在大城市同齡大眾擁有的消費品，還可留意內地有能力在實體店和網上提供物超所值產品的美容和個人護理企業，因這些公司以二三線城市的年輕消費者為目標，與國際品牌不同，電子商務也是這些品牌銷售的一大推動力。

供銷合作社助擴農村消費

他續稱，在疫情期間政府取消對汽車和房地產銷售限制，並提供對環保產品的稅收減免和補貼，以促進消費，預期如有需要類似的措施有可能於2023年再出台。在政府支持下，可支配收入在全國範圍內不斷攀升，不斷增長的財富和消費意欲出現，正在推動消費電子、電動汽車、時尚和美容、奢侈品、葡萄酒和烈酒、旅遊等領域的增長，並營造強勁且可投資的趨勢，因消費者需要更可持續、更數碼化的生活方式，這為他們提供更好的醫療保健和消費者選擇。

近年內地增設不少供銷合作社，姚鴻耀指出，內地早於1950年代已有供銷合作社的存在，以確保農村地區的資源配置和供應，至1980年代內地經濟改革開放後，與民營企業的興起相比，供銷合作社只是重要性有所下降，即供銷合作社在內地一直與民營企業並存，認為供銷合作社的發展重點是擴大農村消費市場，進而拉動整體內需，對長期增長而言是正面的。對於內地復興供銷合作社，他續稱，鑑於供銷合作社是一個全國性的物流和供應網絡，面對日益複雜的地緣政治環境，中國此舉是為了確保糧食安全，這亦突顯中國是世界前列的食品進口國之一的事實，據華盛頓智庫CSIS 2018年的報告顯示，內地的食品進口超過出口，導致食品貿易逆差。

至於房地產行業，姚鴻耀稱，此行業仍是個令人擔憂的領域，行業繼續疲弱，主要受流動性風險和銷售放緩拖累，雖然看到地方層面的支持政策愈來愈多，但中央政府對該行業的政策立場仍然堅定，同時停滯建築項目的抵押貸款支付風險正在上升，惟最近速度有所放緩，到目前為止受影響的抵押貸款似乎只佔整個銀行系統貸款的一小部分，故認為現階段的蔓延風險有限。

意識流動性風險 16招救樓市

對於人行和銀保監會最新出台的16項措施，姚鴻耀認為，對市場情緒有利，顯示政府加大對該行業支持力度，當局似乎意識到流動性風險，接下來要關注的是實施情况，以及是否有適當的激勵措施讓主要利益相關者採取行動，惟當局不太可能提供大規模的刺激需求，至少應該會緩解系統中的流動性壓力，尤其是對私人房地產開發商而言，因這是目前行業的最大風險，如行業進一步惡化，預計中央政府將提供更多支持，以遏制更廣泛的經濟傳染風險。

姚鴻耀表示，中國經濟還未出現強勁復蘇迹象，清零政策雖已調整到對經濟活動的破壞性較小，惟政策仍然執行的情况下，正在進行的復蘇可能會受到限制。展望未來，他對中國經濟前景仍持樂觀態度，尤其是隨着刺激措施在下半年開始在系統中發揮作用，與此同時，在所有其他主要經濟體的政策條件收緊之際，內地寬鬆的金融環境可能會支持其增長勢頭。

明報記者 劉敬華

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