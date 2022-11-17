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大灣區GBA專題：灣區傳統工業也受惠綠色金融

【明報專訊】近年的氣候變化，促使各國相繼訂下淨零排放目標，作為主要經濟體之一的中國更是積極參與者。隨着中國致力實現碳中和，國策衍生大量與環境、社會及企業管治（ESG）相關的商機。香港品質保證局副總裁陳沛昌認為，近年環球綠色金融發展迅速，企業的「綠色」發展不再是形象工程，而是可提升競爭力的發展路徑，建議業界及早準備。他舉例，在大灣區一家印刷廠，雖是傳統工業，也可透過綠色金融渠道集資，處理污染問題。

明報記者 劉敬華

對於大灣區內的綠色產業發展，香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙預期，未來在此方面的發展機會會愈來愈多，因為發展誘因出現了極大的轉變，已由規避懲罰轉向尋求利潤。事實上，根據氣候債券倡議組織的數據，過去10年綠色債券市場持續增長，至2021年全球綠色債券市場規模已超過5000億美元（見圖1）。投資市場普遍預期，至今年底市場規模有望突破1萬億美元大關。

陳沛昌亦表示，近年企業對待ESG的態度確有翻天覆地的轉變，過去企業視之為形象工程，以建立更好的品牌形象；最近企業對ESG的關注度大幅提升，這改變主要由於各地政府在推動環保政策上的改變。以柴油汽車為例，過去數年已有不少國家提出全面禁售柴油汽車的時間表，作為柴油車的生產者，要繼續經營便要考慮改為生產更環保的汽車，以致近年愈來愈多企業關心政府在環保方面的政策，方可及早作出準備，抓住未來的發展機會，反之忽略相關資訊，便會落後於市場。

內地2030年碳達峰非空話

對於各政府的取態，無論是在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）還是在最近舉行的第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）上，也可見環球各地政府推動減碳的決心，特別是中國。中國氣候變化事務特使解振華早前在COP27上稱，中國已建立碳達峰碳中和領導機構，建立了1+N政策體系，制定中長期溫室氣體排放控制戰略，推進全國碳排放權交易市場建設，編制實施國家適應氣候變化戰略，經初步核算2021年單位國內生產總值二氧化碳排放較2020年降低3.8%，較2005年累計下降50.8%。陳沛昌指出，這顯示中國在2030年碳達峰並不是空話，更不是遙不可及，而是已落實到每一個環節中，目前內地整個低碳產業正在轉型當中，在大灣區也不例外，相信本港已有不少企業家留意到這個新發展趨勢。

陳沛昌表示，在各地的環保政策推動下，今天「綠色可持續發展」已變成營商的基本要求。他舉例，最近一位工業家友人，提到氣候風險已成為生產產業鏈中最新的要求，隨着愈來愈多國家提出減碳目標，國際品牌亦相繼提出碳中和目標，因此這些品牌近期開始向供應鏈中的生產商做普查，評估供應鏈中是否存在高碳排放風險。由於大灣區向來為亞太區主要生產中心之一，作為大灣區的工業家需要在此方面做好準備，以把握這股綠色大潮，及保持競爭力。

印刷廠設污水處理系統 助融資

大灣區的綠色發展機會，不止限於新興產業。陳沛昌續稱，以印刷業為例，雖然是傳統行業，但並不代表沒有新機遇，更分享自己於疫前參觀一家於大灣區內的大型印刷廠的經驗：廠商北上進駐大灣區已不止10年，多年前已意識到環保的重要，引入先進的污水處理系統，至今成為行業中的綠色先導者，這亦成為公司的優勢之一。這不僅體現在爭取訂單上，在融資上亦然，公司曾多次透過綠色金融渠道獲得資金。他也發現，公司有很多年輕人，整個企業充滿活力，並未受到印刷行業大環境變得困難所影響，因此認為任何行業或企業，只要能將產業結合創意，把握國家的綠色發展政策，並追上環球ESG大洪流，將有助提升投資者的投資信心，從而擴大生意規模。

去年港發行綠債總額按年增3倍

至於香港作為國際金融中心，同時又為大灣區內一員，更不可錯過區內的綠色金融機遇。綠色債券市場是其中之一，根據氣候債券倡議組織的研究，由於全球氣候變化的加速，預計未來將有數萬億美元規模的資金投向綠色產業領域，而麥肯錫的一項分析亦表明，若要在2050年實現淨零排放，每年需要至少9萬億美元的綠色投資，意味未來流入綠色債券的資金將愈來愈多。中國是發行綠色債券的主要市場之一，近年香港亦有加快在綠色債券市場的發展步伐。財經事務及庫務局長許正宇早前曾指出，2021年在香港發行的綠色和可持續債務總額（包括債券和貸款），是2020年的4倍，達566億美元，可見香港在綠色和可持續金融的發展前景廣闊。

發展碳交易平台是另一方向，內地在此方面已先啟行。早於2013年，深圳、上海、北京、廣東、天津、湖北、重慶、福建等8地的排放交易體系相繼啟動，2017年國家發改委印發《全國碳排放權交易市場建設方案（發電行業）》，標誌着備受關注的全國碳市場的正式啟動。據ICF國際諮詢公司和北京中創碳聯合公布的《2021年中國碳價調查報告》顯示，2021年各地方碳市場中，以廣東碳市場成交最活躍，總成交近1.9億噸（見圖2），成交額44.6億元人民幣。陸恭蕙認為，由於環球碳交易仍處於發展初段，有很多可能性，特別在於作為交易的碳排相關產品上，認為有關當局在這方面發展應集思廣益，不僅要尋求金融專家的意見，也不妨從工業家方面汲取意見，或可從中得到啟發，推出創新的金融產品。

[活在灣區]