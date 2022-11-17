騰訊10股派1股美團 總值1555億 全年股息率料逾6厘 ADR升近4％

明報記者 蔡穎霖

騰訊昨天績前收報294.4元，升2.2%，美團則跌2.5%，截至昨晚11時半，騰訊ADR高見306元，較港收市升近4％；美團ADR則大約報150.7元，較港收市大跌7％。其他「騰訊概念股」昨天在港表現各異，嗶哩嗶哩（9626）升6.2%，閱文（0772）和快手（1024）分別升2%和1.2%；眾安在綫（6060）跌3.4%，易鑫（2858）亦跌2.3%。

James Mitchell指出，集團於分派投資時會考慮三大條件，包括投資公司的財務實力、行業地位和投資回報。他認為，由於美團已達到行業龍頭地位，騰訊的投資回報已達到穩健水平，現時是適合時機選擇退出投資，表示今次以實物分派美團符合集團股東利益。

美團ADR大跌7％

以騰訊每手股數100股計，每持有一手騰訊可獲分派10股美團；持有10手騰訊則可獲得完整一手100股的美團。按美團昨天收市價計算，每手中期股息市值為1623元，是次實物分派股息率相當於5.5厘，計及騰訊或派末期息，令騰訊全年股息率或逾6厘。騰訊表示，鑑於集團減少美團投資，執行董事兼總裁劉熾平已辭任美團非執行董事一職，昨天起生效。

早於今年8月中旬已有外媒報道，騰訊計劃出售全部或大部分手上美團持股，除了藉此安撫內地監管部門，同時將投資8年的項目套現「止賺離場」。當時騰訊回應稱，不評論市場傳言；美團當日股價受消息拖累，一度急挫逾一成。

劉熾平即辭美團非執董

事實上，騰訊去年12月底亦曾派發市值逾千億元京東（9618）股份，作為集團首度派發的特別中期息。在騰訊音樂（1698）2018年分拆赴美上市時，騰訊也有向股東分派特別股息，以每3900股騰訊派1份騰訊音樂美國預託證券（ADS）為基準，或相當於騰訊音樂發售價的現金款項。

騰訊近年已不時「減磅」旗下投資，包括於今年初減持有「東南亞小騰訊」之稱、由新加坡首富李小冬創立的Sea（美：SE）1449.28萬股A類股份，持股量從21.3%減至18.7%；也在今年6月先後沽出眾安在綫及新東方在綫 （1797）。現時為止，騰訊手上的巨額投資還有拼多多（美：PDD），持股市值約1084億元。