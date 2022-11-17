moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

騰訊10股派1股美團 總值1555億 全年股息率料逾6厘 ADR升近4％

【明報專訊】重磅股騰訊（0700）事隔近一年再度「以股代息」，昨收市後公布以每10股騰訊派1股美團B類普通股為基準，向合資格股東實物分派所持約9.58億股美團股份，佔目前騰訊持股逾九成。若以美團昨收市價162.3元計，該批股份總市值約1554.83億元。騰訊首席戰略官James Mitchell昨於分析員會議上稱，美團已坐穩外賣行業龍頭，騰訊對其投資的內部回報率（IRR）高達30%，認為現時適合「止賺離場」。

明報記者 蔡穎霖

騰訊昨天績前收報294.4元，升2.2%，美團則跌2.5%，截至昨晚11時半，騰訊ADR高見306元，較港收市升近4％；美團ADR則大約報150.7元，較港收市大跌7％。其他「騰訊概念股」昨天在港表現各異，嗶哩嗶哩（9626）升6.2%，閱文（0772）和快手（1024）分別升2%和1.2%；眾安在綫（6060）跌3.4%，易鑫（2858）亦跌2.3%。

James Mitchell指出，集團於分派投資時會考慮三大條件，包括投資公司的財務實力、行業地位和投資回報。他認為，由於美團已達到行業龍頭地位，騰訊的投資回報已達到穩健水平，現時是適合時機選擇退出投資，表示今次以實物分派美團符合集團股東利益。

美團ADR大跌7％

以騰訊每手股數100股計，每持有一手騰訊可獲分派10股美團；持有10手騰訊則可獲得完整一手100股的美團。按美團昨天收市價計算，每手中期股息市值為1623元，是次實物分派股息率相當於5.5厘，計及騰訊或派末期息，令騰訊全年股息率或逾6厘。騰訊表示，鑑於集團減少美團投資，執行董事兼總裁劉熾平已辭任美團非執行董事一職，昨天起生效。

早於今年8月中旬已有外媒報道，騰訊計劃出售全部或大部分手上美團持股，除了藉此安撫內地監管部門，同時將投資8年的項目套現「止賺離場」。當時騰訊回應稱，不評論市場傳言；美團當日股價受消息拖累，一度急挫逾一成。

劉熾平即辭美團非執董

事實上，騰訊去年12月底亦曾派發市值逾千億元京東（9618）股份，作為集團首度派發的特別中期息。在騰訊音樂（1698）2018年分拆赴美上市時，騰訊也有向股東分派特別股息，以每3900股騰訊派1份騰訊音樂美國預託證券（ADS）為基準，或相當於騰訊音樂發售價的現金款項。

騰訊近年已不時「減磅」旗下投資，包括於今年初減持有「東南亞小騰訊」之稱、由新加坡首富李小冬創立的Sea（美：SE）1449.28萬股A類股份，持股量從21.3%減至18.7%；也在今年6月先後沽出眾安在綫及新東方在綫 （1797）。現時為止，騰訊手上的巨額投資還有拼多多（美：PDD），持股市值約1084億元。