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官媒突轉口風 稱重視電子遊戲價值

【明報專訊】官媒人民網昨日下午發表評論，指電子遊戲值得「重視」和「深挖潛在價值」，文中更指隨着防沉迷規定的完善和落地，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，在推進電子遊戲產業健康發展的同時，監管和發展並重，促進其不斷釋放經濟、文化與科技新價值。言論重新肯定電子遊戲業的經濟貢獻，消息帶動一眾電子遊戲股午後明顯高走，騰訊全日升2.2％，網易（9999）升3.5％，創夢天地（1119）升6.1％，心動（2400）升17.2％。

指遊戲產業逐漸告別「野蠻生長」

內地近年多次向遊戲產業實施監管，除限制兒童玩家的參與程度，亦曾多次暫停批出新遊戲版號。有關政策打擊騰訊（0700） 等遊戲企業。但昨天文章顯然將電子遊戲產業對經濟、文化及科技產業的價值重新肯定。評論指出，從日本、韓國、加拿大、澳洲等多個國家紛紛加快佈局電子遊戲產業，歐洲議會最新通過重視發展電子遊戲產業的決議，證明電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，已成為一個國家產業佈局， 科技創新具有重大意義的行業。

此外，評論文章提出，在中國長期以來，電子遊戲的娛樂屬性總會使人忽視其背後的科技意義，遊戲從誕生起就與前沿科技密不可分，遊戲科技在助力5G、晶片產業、人工智能等先進技術、產業發展中起重要作用。文章續指出，遊戲可以成為中國文化傳承和交流創新的網絡工具。

評論又提到，在其他國家及國際巨頭加緊佈局的背景下，對電子遊戲產業應該更為客觀、多元的認知加強戰略謀劃，注重長遠佈局，促進其不斷釋放經濟、文化與科技新價值。