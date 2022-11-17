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經調整純利增1.6% 連跌4季後首回升

【明報專訊】受累於內地監管改革、宏觀經濟放緩等因素，騰訊（0700）今年上半年表現持續走弱，集團總裁劉熾平昨於分析員會議上稱，各項降本增效措施穩定上季利潤表現，儘管面對宏觀逆風、騰訊經調整純利經歷4個季度的下滑後，終於重新實現按年增長。截至今年9月底止3個月，騰訊經調整純利按年升1.6%至322.54億元（人民幣，下同），勝市場預期的302.21億元。

期內，騰訊收入按年跌1.6%至1400.93億元，稍遜市場預期的1415.97億元，但跌幅已較上季的3.1%收窄。其中增值服務繼續貢獻最大，收入按年跌3.3%至727.27億元。騰訊表示，在持續後疫情時代行業正常化期間，國際市場遊戲收入增長3%至117億元；另由於行業過渡性的挑戰導致付費用戶減少，本土市場遊戲收入下降7%至312億元。

首席戰略官：遊戲版號終將獲解決

過往騰訊屢憑手遊業務「食糊」，惟內地去年起嚴控未成年人打機時間，亦曾暫緩發放遊戲版號，影響集團業務表現。劉熾平表示，騰訊於今年9月已獲批新遊戲版號，集團將跟隨行業新環境保持一致。騰訊首席戰略官James Mitchell表示，目前內地遊戲行業面對保護措施不力、缺乏新遊戲版號、宏觀經濟環境等挑戰，但相信遊戲版號問題一定會解決，騰訊將繼續做好準備。

此外，受益於線上及線下商業支付活動的恢復，騰訊期內金融科技及企業服務收入按年增加3.5%至448.44億元。

網絡廣告業務則受惠於遊戲、電子商務及快速消費品行業的需求改善，以及源自2021年的若干行業特有不利因素的逐漸消退，期內收入錄得214.43億元，雖然按年仍跌4.7%，但較上季跌幅18.4%收窄。James Mitchell指出，微信視頻號尤其受消費品廠商青睞，表示騰訊過往的優勢在於品牌廣告。