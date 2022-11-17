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子公司遭舜宇控侵權 瑞聲急挫近一成

【明報專訊】舜宇光學（2382）日前宣布，起訴瑞聲科技（2018）旗下正申請分拆上市的光學子公司涉嫌專利侵權，將展開17款訴訟程序。 消息拖累瑞聲昨日股價低走，全日跌9.8％，收報17.02元。舜宇光學則跌2.5％，收報95.5元。

舜宇股價亦跌2.5％

舜宇在相關訴訟請求書中稱，瑞聲侵犯其多項塑料手機鏡頭和玻塑混合手機鏡頭的發明專利，或實用新型專利。瑞聲則回應，集團擁有超過2700項的光學鏡頭（包括但不限於塑料、玻璃及混合等）註冊專利，有充分的抗辯理由，將全力抗辯。

另一方面，大行匯豐研究發表報告，指瑞聲第三季業績勝預期，主要受惠新款iPhone的季節性和東陽精密銷售提高，帶動觸覺和精密組件銷售增長強勁，惟其毛利率表現持續受到侵食。該行將瑞聲今年至後年的淨利潤預期提高3至9%，以反映觸覺回饋技術及精密部件的強勁銷售。

瑞聲回應：有充分抗辯理由

匯豐維持以市盈率14.8倍計算瑞聲估值，計及匯率影響盈利預測上調，因而將瑞聲目標價由13.8元上調至15.1元，維持「持有」評級。該行表示，瑞聲在過去一個月累升約50%，對比同期恒指升約6%。主要是市傳蘋果計劃從明年起，新款iPhone Pro系列取代物理側按鈕設計，這可能有利瑞聲。但是該行又表示，對明年蘋果供應鏈的利潤率前景看法變得更加審慎，預期蘋果公司可能會採取更嚴格的成本控制措施，以抵消需求放緩的影響。