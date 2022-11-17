雅居樂折讓18%配股 拖累內房急回 股價挫逾兩成 集資額不足8億

明報記者 陳偉燊

隨着內地陸續放風對內房股融資稍見「鬆手」，多家內房股趁股價近日反彈即集資。在碧桂園於周二以大折讓18%配售淨集資38.72億元獲市場受落後，雅居樂昨日緊接配售集資，每股配售價2.68元，較周二收市價3.26元折讓17.8%，進行先舊後新配股，淨集資7.83億元，用於債項再融資及一般企業用途。

儘管雅居樂配售折讓幅度與碧桂園配售情况相若，集資額亦較小，但市場憂慮內房股融資陸續有來，昨開市時雅居樂的股價開低11%，以2.9元開出，最多曾跌24.5%，全日收市仍跌23.3%，成為昨日跌幅最大內房股，插穿配售價2.68元。

碧桂園曾跌穿配售價2.68元

在雅居樂之外，周二落實配售的碧桂園股價亦明顯受壓，最多曾跌19.4%，低見2.58元，並一度跌穿配股價2.68元，及後收復部分失地，收報2.71元，跌幅收窄至15.3%。其他內房股股價亦普遍回軟，當中時代中國（1233）、龍光（3380）及旭輝（0884），分別跌17%、15.2%及13.9%。除有公司出手配售集資，美的置業（3990）及龍湖亦分別申請註冊，部署到內地發行150億元及200億元人民幣中期票據（見表）。招銀國際最新報告指出，最近內房股股價大幅反彈，已反映利好因素，宜趁高獲利回吐。

惠譽降龍湖評級展望至負面

此外惠譽發表報告跟進龍湖情况，指已經調整對龍湖評級展望，由「穩定」轉為「負面」，維持龍湖的長期外幣發行人違約、優先無抵押及優先票據BBB評級。是次調整反映內房股面對持續薄弱的資本市場情况，限制龍湖直接接入債務資本市場能力，惠譽正監察龍湖的關鍵管理層變動會否影響到業務表現及與銀行的關係，但認為龍湖的評級會獲穩定的收租物業及物業管理生意支持，並預期該公司維持足夠的流動性去應付短期融資需要。