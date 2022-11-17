內地上月70大中城市新樓均價跌幅逾7年最大

中指研究院研究副總監陳文靜在數據公布前表示，10月份國內市場的改善弱於預期，本月到目前為止還沒有看到好轉的迹象。大摩發表的報告指出，綜合10月公布的內房數據，反映內地樓市現况仍差於預期。

大摩：疫情反彈 或拖累樓市復蘇

10月內房合約銷售金額按年下跌24%，銷售量按年下跌23%，跌幅較9月擴大。全年首10月的合約銷售金額及銷售量則收窄至下跌26%及22%。大摩指出，由於市場主要的發展商平均銷售按年大跌46%，料內房會進一步走弱。內地政府近期放寬內房政策，例如將首付比例下調，減低購房者入市的擔憂。但當地新冠疫情反彈，有機會進一步拖累內地實體樓市買賣的復蘇。

竣工活動方面，10月新開工項目按年下跌35%；完工項目跌9.4%；賣地收入亦跌53%。大摩亦指出，由於發展商的現金流和融資能力仍面臨持續壓力，以及其土地儲備和建設計劃仍然保守。該行預計，直到今年年底，賣地及竣工活動將繼續疲軟。隨政策支持發展商增加其流動性，料竣工量將於明年第二季至第三季反彈，而新開工及賣地項目則於2024年上半年回升。不少市場分析認為，雖然政府放寬內房發債及人行給予融資支持，但市場投資者對發展商信心仍然不大，導致房地產銷售氣氛仍然低迷。