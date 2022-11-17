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毛記葵涌持股物理治療中心將結業

標籤：經濟

【明報專訊】「100毛」母企毛記葵涌（1716）發盈警，預告截至今年9月底止上半財年淨虧損約為480萬元，去年同期純利為200萬元，主要因期內未有舉辦表演活動令收入減少，去年同期表演活動的溢利為400萬元。

此外，集團持股37%的物理治療中心「Uuush」昨日亦宣布，將於11月19日（周六）結業，與毛記葵涌的合作畫上句號。

昨發盈警 料上半財年轉蝕480萬

毛記昨日收市報0.47元，跌5.05%。集團自2018年上市後積極投資媒體以外業務，其中一項投資是2019年10月入股物理治療師林達生（Dickson）的物理治療中心「Uuush」。據毛記年報，截至今年3月底止，Uuush全年收入為188.4萬元，溢利326.9萬元，毛記已收聯營公司股息共75萬元。

林達生透露，在Uuush結業後計劃離港，周六會在Uuush舉行聚會，到會食品由「大渣哥茶記」提供。值得注意是，大渣哥茶記是毛記最為人知的投資之一，毛記持有多間渣哥公司的49%股權，惟今年9月雙方疑因回購股份作價起分歧，先由渣哥發文稱，毛記於2月提出退股惟叫價不合理，別無他法下最終或會集體辭職，毛記其後發公告指出，正與多間渣哥公司大股東磋商出售其股權，至今未有相關進展更新。