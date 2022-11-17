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一田CEO料購物日營業額升一成

標籤：經濟

【明報專訊】一田百貨將於11月23日至12月6日舉行「購物優惠日」，其中超市部門一連兩周推出優惠；百貨部門就於首周推出優惠，24日至29日將延長營業時間至晚上10時。除了一田百貨及一田超市12間分店以外，亦設有12個特別展場吸客，一田百貨行政總裁黃思麗預計，今次購物日營業額將按年錄得8%至10%升幅，當中行李箱、外遊用品、啤酒小食、急凍海鮮及肉類將有較大增長。

她續稱，今年首10個月整體銷情跑贏大市，按年升3.5%，惟中秋節表現不算活躍，相信是商務送禮未完全復蘇，10月銷情錄得輕微跌幅，主要受期內未有舉行去年的推廣活動所影響。

展望第四季，黃思麗表示，市場出現更多商業活動及外出消費，因此對生意前景相對樂觀一點，整體仍維持全年營業額按年升3%至4%的預測。她又稱，雖然不少港人已準備外遊，加上供樓成本上升，不過大部分港人有儲蓄，只要消費氣氛好及抵買就會購物，相信只是短期影響；一田的行李箱銷量自5月已有所增加，相信是當時消費者已預計快將通關所致。

明年擬增數分店 採「超市+」模式

黃思麗表示，明年將再開設數間分店，將採取「超市+」模式運作，即是以超市為基礎，再加上家品、百貨等，另預料將翻新1至2間分店。至於日圓匯價維持低水平，黃思麗表示，一田大部分成本仍是港元結算，因此日圓匯價只有小部分影響，早前物流成本亦大幅上漲，現時升幅放緩，但按年仍有增長。