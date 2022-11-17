歐央行警告 金融風險升溫

歐元區技術性衰退機率增

歐央行副行長Luis de Guindos在聲明中表示，人民及企業已經感受到高通脹及經濟活動放緩的影響，歐央行的判斷是金融穩定的風險正提升，歐元區出現技術性衰退的機率正在增加。歐央行上月底連續第二次議息會議，將三大關鍵利率各上調0.75厘。隔夜存款利率上調至1.5厘，是2009年以來最高。歐央行同時亦準備採取行動縮減5萬億歐元的債券組合。

歐央行又指風險資產對不確定的通脹、貨幣政策及經濟發展持續敏感，例如股市雖然已調整不少，但按基本因素分析估值仍屬偏高。Guindos在法蘭克福會見傳媒時稱：「當價格不穩定時，金融市場亦難以穩定。」

按息5年高 料房地產升市將告終

歐央行官員亦指價格大上大落會對衍生工具市場構成問題，這已導致能源價格大幅抽高。該行亦預料歐洲的銀行將需要增加壞帳撥備，主要是因為經濟前景急劇惡化，以及影響較小的是短期利率預期將會上升。歐央行估計歐元區各國在應對新冠疫情帶來的打擊之後，再合計動用相當於經濟產出1.4%的開支來減輕能源危機引發的衝擊。該行警告大部分此類援助都缺乏針對性，並強調這類援助必須屬暫時性及針對最有需要的群體。另外，歐央行亦警告區內的按揭息率已升上5年新高，多年來的房地產升市將會因而告終。疫後曾復蘇的商用物業市場融資亦會收緊。

（綜合報道）

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