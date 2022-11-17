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蘋果擬減依賴亞洲廠 傳採購美國本土晶片

【明報專訊】據彭博社報道，蘋果公司（美﹕AAPL）正準備在亞利桑那州一間在建晶片廠購買晶片，以標誌着蘋果對亞洲廠房減少依賴邁進重要一步。彭博估計，該間晶片商或是蘋果獨家合作伙伴台積電（美﹕TSM），因台積電在亞利桑那州正興建其第二間晶片廠房。蘋果和台積電代表均拒絕置評。消息刺激台積電周二（15日）股價升逾一成後，昨天開市初段回落1％。

報道指出，蘋果首席執行官Tim Cook在德國與工程師及零售部門員工舉行會議時透露，已決定向亞利桑那州廠房採購晶片，工廠將於2024年投產，又指蘋果可能擴大歐洲晶片供應鏈，這亦是Tim Cook最近到訪歐洲的原因之一。

料與台積電亞利桑那州廠合作

事實上，另一晶片公司英特爾（美﹕INTC）亦正在亞利桑那州建廠，同樣最早於2024年投產。英特爾過去一直都是蘋果的主要晶片供應商，但自Mac 機及其他產品改用自家設計晶片後，蘋果已逐步擺脫英特爾晶片。

晶片處理器一直都是蘋果核心，無論是高端產品Macbook Pro、iPhone，還是手機配件AirPods。所有晶片都由蘋果設計，然後由台積電製造。台積電在美國設廠時曾稱，亞利桑那州廠房每月產能可達2萬片，以5納米生產工藝為主。惟這無法滿足蘋果將來對更先進製程3納米工藝需求，蘋果在亞利桑那州所生產組件或用於不太複雜產品。

（綜合報道）

[國際金融]