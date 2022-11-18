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恒指高位整固跌210點 險守萬八關

【明報專訊】港股連升多日後，昨日繼續在高位整固。科網股受挫，拖累恒指早段最多跌544點，早市低見17,700點，惟午市受內房及內需股支撐，跌幅收窄，收市跌210點或1.15％，險守18,000點關口。有分析師認為，內房等當炒板塊調整後短期內升勢未完。

葉尚志：內房短期升勢未完

大市成交額1526億元，較上日減少12％，為11月10日錄921.09億元成交以來最少。北水淨流入51.78億元，為連續第三日錄得淨流入。國指收報6140點，全日跌85點或1.37％；恒生科技指數收報3721點，跌83點或2.2％。

大型科網股領跌，網易（9999）遭動視暴雪中止長達14年的合作授權，股價急挫一成（見另文），為表現最差的藍籌股。騰訊控股（0700）分派美團（3690）作特別息，美團股價跌5.7％。內房股周三受雅居樂（3383）配股拖累大跌，昨日普遍出現反彈。 碧桂園（2007）和碧桂園服務（6098）反覆做好，收市分別彈升2.9％和4.1％，為表現最佳的藍籌股，雅居樂亦回升約3.6%。第一上海首席策略師葉尚志料短期內房股仍有「炒作」，主要受惠於內地多項政策放寬。

高盛將港交所納買入名單

高盛發表報告稱，相信港交所（0388）現金股票交易活動在上季已觸底，日均成交額約980億元，相比之下第四季日均成交額約1200億元，預料明年可達1400億元，納入「買入」名單，目標價調高至420元。另外，信誠證券聯席董事張智威表示，港交所近期已反彈不少，若股價稍微回落至300元以下可考慮買入；另外同時看好匯控（0005），因為集團承諾明年起恢復派息及調高派息率。

高盛又上調美息最終高位的預測，由此前的4.75至5厘區間，調升至5至5.25厘， 預料短期內通脹仍處於高位。張智威又表示，近日美國10年期國債孳息率由高位4.24厘回落至3.76厘，反映通脹受控，有利港股回升，料港股今年底前可再升上19,000至20,000點。